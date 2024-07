Aún sin identificar la sustancia que afectó a 93 empleados de maquila: PC

Ciudad Juárez.– Personal de Protección Civil del municipio aún investiga qué químico que causó la intoxicación de por lo menos 93 empleados de una empresa maquiladora el pasado viernes 5 de julio, en la zona de San Lorenzo.

Aunque en un inicio se manejó que se trataba de una fuga de amoniaco, el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, reconoció que todavía buscan identificar tanto la fuente, como el químico del incidente.

“Aún no lo sabemos, ese día realizaron una revisión al interior de la maquiladora y no encontraron ningún área donde haya habido alguna fuga, no sabemos qué tipo de químico es el que se vio involucrado”, explicó el funcionario.

"Los inspectores siguen revisando las empresas aledañas para saber qué tipo de proceso se realizan, para nosotros determinar qué pudo haber sido lo que ocasionó el evento. En esta revisión se incluyó a la fábrica de hielo cercana", agregó Rodríguez.

“Esa noche que fuimos ya no estaban operando, por eso argumentan ellos que ellos no estaban trabajando, por eso hoy Protección Civil revisa todos los procesos y bitácoras”, puntualizó el director.

Lo que sí destacaron es que fue un tema climático lo que pudo agravar la fuga y su consecuencia a la salud de los trabajadores.

“Aquí lo que influyó mucho fue la inversión térmica que generó que no hubiera viento, por eso la nube del tóxico se concentró con lo que había en el subsuelo, como a la empresa maquiladora tiene aire acondicionado evaporativo, pues el aire acondicionado absorbió todo lo que viene siendo la nube o el olorante”, consideró el directivo de Protección Civil.

Incluso no descartan la posibilidad de que la fuente haya sido un vehículo que al transitar por la vialidad haya ido con algún tipo algún de fuga en la zona; esta posibilidad se analiza porque la afectación únicamente fue en esa empresa.

“Si identificamos a los responsables, revisamos los procesos, hay procesos que sí son permitidos, nada más ahí sería la recomendación de que cuando haya como ese día humedad en el ambiente, ya sabemos que ese químico no tiende a dispersarse tan fácilmente cuando hay humedad”, dijo Rodríguez.

El director de Protección Civil reconoció que este tipo de eventos no son comunes, a pesar de la gran cantidad de empresas maquiladoras que existen en la ciudad, y este sector es muy responsable en sus procesos.

“No es común que haya incidentes de fuga, tan no es común que cuando los tenemos, se nos dificulta identificarlos o detectar la fuente de origen", admitió el funcionario.