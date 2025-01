Ciudad Juárez.- Debido a que tanto las autoridades federales como municipales no han tenido un acercamiento con el Gobierno del Estado para informarles sobre las obras de construcción del paso a desnivel en la avenida Vicente Guerrero, desconocen hasta cuándo se podrá reactivar la circulación y las estaciones del BRT II.

El representante de la gobernadora en Juárez, Oscar Ibáñez Hernández, señaló que no hay recibido ninguna información sobre el proyecto, por lo cual las estaciones del BRT II ubicadas en la Zona Centro continuarán suspendidas hasta nuevo aviso.

“Todavía no tenemos información oficial de qué van hacer respecto a las obras, entonces hasta no tener esa comunicación, no sabemos, no tenemos tiempos de rehabilitación”, declaró el funcionario.

Lo anterior debido a solicitudes de usuarios del sistema de transporte que desean acudir al primer cuadro de la Ciudad, pero que al estar suspendidas las estaciones Catedral y exAduana, requieren de caminar una mayor distancia para llegar hacia su destino.

A pesar de que las obras están suspendidas desde el pasado mes de diciembre, aún no se define que sucederá con las vialidades que permanecen clausuradas por las obras.

En cuanto a las estaciones del Par Vial de la avenida Vicente Guerrero, comentó que el sistema continuará funcionando como lo ha estado haciendo, por lo que aún no se abrirá esa ruta, hasta en tanto no se defina que sucederá con el proyecto de Ferromex, puntualizó Ibáñez Hernández.