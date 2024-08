Aumentan arrestos por conducir ebrio en Juárez; mujeres representan el 13%

Ciudad Juárez.- Cada fin de semana, durante los operativos realizados por elementos viales, se sorprende a guiadores en estado de ebriedad y al menos el 13 por ciento son mujeres.

De acuerdo con las estadísticas otorgadas por el departamento de comunicación social de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) entre enero y julio han sido arrestadas 178 mujeres ebrias al volante, lo que representa el 13.22 por ciento del total de infractores de este rubro.

La cantidad es ínfima en comparación con los hombres alcoholizados sorprendidos, los cuales han sido mil 167 en siete meses, para un total de mil 345 guiadores detenidos.

Según el reglamento de seguridad vial, el motivo 59B dictamina que conducir en estado de ebriedad hace acreedor al responsable a una sanción de 24 a 36 horas de arresto en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).

Sin embargo, esta sanción no ha sido lo suficientemente efectiva, ya que la autoridad vial tiene contabilizadas 88 reincidencias entre enero y julio.

Ante esto, desde 2023 se emprendió el análisis de una iniciativa en el Cabildo con la que se pretende incrementar las penas para los infractores y reincidentes.

Las penas propuestas incluyen la suspensión de la licencia de manejo de seis a 24 meses, e incluso la cancelación definitiva en caso de que existan dos arrestos.

El verdadero peligro de la conducción bajo los influjos del alcohol ha sido la causa de accidentes viales en los que tanto el conductor como terceros pueden resultar con lesiones e incluso la muerte.

Según la Secretaría de Salud, “una persona con algún nivel de alcohol en la sangre no tiene el control suficiente de sí misma y mucho menos de un vehículo. Su campo visual se reduce, su capacidad de respuesta está disminuida, su sistema nervioso central está alterado y los inhibidores no funcionan, es decir, no puede conducir un automóvil”.

Dicho factor causó 180 accidentes viales en Juárez en los primeros siete meses del año, según la CGSV.

También, para el último trimestre del año, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconpara) ha estimado un incremento del 10 al 15 por ciento en el riesgo de sufrir accidentes viales a causa de la combinación de alcohol y volante.

De manera constante, la CGSV exhorta a la ciudadanía a evitar conducir bajo la influencia del alcohol para evitar sanciones y, sobre todo, salvaguardar la integridad de los juarenses.