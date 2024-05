Ciudad Juárez.- La historia del Juárez Whiskey Straight American está intrínsecamente ligada al glamour que caracterizó a Ciudad Juárez durante los años 30 del siglo pasado.

En la actualidad, un lugar evoca ese pasado; la fábrica D.M. Distillery Co. S.A., cuyo propietario fue Julián Gómez. Fue en esta fábrica donde se elaboraba el famoso Juárez Whiskey Straight American desde los años 20.

Hoy en día, las bodegas muestran signos de deterioro, al igual que las calderas, aunque el edificio que albergaba las oficinas permanece en pie, resguardando muebles, utensilios, máquinas y artículos de publicidad de aquella época.

Para llegar, es necesario ingresar por el eje vial Juan Gabriel, atravesar las vías del ferrocarril y tomar la calle Partido Lerdo, que en tiempos pasados unía dos colonias: El Barreal y La Chaveña.

En un recorrido muy restringido a la fábrica, el historiador José Luis Hernández Caudillo invitó a conocer más de cerca este edificio que alberga miles de historias.

En la ciudad de Kentucky, donde iniciaron estas franquicias John Levy y FC Mckey, se envíó un grupo de especialistas con la misión de establecer fábricas en toda la frontera con México, desde el golfo hasta el Pacífico. Tras varios estudios, la única ciudad que cumplía con todos los requisitos era Juárez, gracias a su clima, ideal para el añejamiento de la bebida, por lo que se ordenó la construcción de la fábrica de inmediato.

Según archivos periodísticos, Gómez fue dueño del Café Lobby y otros negocios de gran prestigio, además de tener un gran almacén llamado Casa Gómez, que era el principal vendedor del Juárez Whiskey Straight American, razón por la cual Don Levy y Mickey lo invitaron como socio. Siete años después, Gómez adquiriría las acciones de los dos estadunidenses, quedando al frente como dueño único de la fábrica.

Por otra parte, el señor Gustavo Guzmán Márquez, de 68 años, quien cuida este lugar, permitió al equipo de Netnoticias ver de cerca las grandes máquinas de vapor con la condición de no tomar ninguna imagen debido a la discreción que se ha mantenido.

Guzmán trabajó en ese lugar y recordó cada instante que vivió en la fábrica:

“Yo fui químico práctico. No estudié, pero aquí trabajó mi abuelo y mi papá. Mi abuelo enseñó a mi papá y mi papá me enseñó a mí. Yo venía aquí de chiquillo. Mi papá me explicó cómo era el proceso, donde pasaban los principales ingredientes que era una mezcla de maíz, trigo, malta y centeno, por diferentes contenedores, todo a base de vapor. Primero pasaba por las calderas, luego se pasaba a unos tambores gigantescos donde se preparaba una graduación alcohólica para el consumo humano”, dijo.