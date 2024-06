Ciudad Juárez.- El Gobierno Municipal inició el martes la entrega de referencias bancarias para becas que corresponden a la primera convocatoria del año, por lo que citó a las familias en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Paola Marisela Juárez, acudió con sus dos hijos a recibir la beca escolar para su pequeña Ximena, estudiante de segundo grado de la Escuela Primaria Carmen Serdán.

La mujer dijo que se trasladó en transporte público hasta la Zona Centro para recibir la beca que le será de gran apoyo, pues su hija requiere uniforme nuevo para el siguiente ciclo escolar.

“Este dinero me ayudará bastante para el uniforme y todo lo que piden en la escuela, porque está creciendo y ya no le queda el que actualmente usa y aunque sí tengo un ahorrito, me faltaba más dinero”, indicó.

La Dirección de Educación entregará desde hoy y hasta el jueves, 13 mil becas escolares de la primera convocatoria, con una inversión de 19 millones 500 mil pesos, dio a conocer la titular de la dependencia, Martha Aracely González Holguín.

Las referencias se empezaron a entregar en el mes de marzo en la Escuela Secundaria Técnica 93, así como en la colonia Anapra y en Samalayuca, pero debido al proceso electoral tuvieron que suspenderse.

Las becas también se entregarán mañana y el jueves en la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, y en el mes de agosto se hará la entrega de la segunda convocatoria.