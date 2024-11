Asesinan a joven de 16 años en la Emiliano Zapata

Ciudad Juárez.- En un trágico suceso ocurrido anoche en la colonia Emiliano Zapata, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) identificaron a Arturo O. M., de 16 años como la víctima de un ataque armado.

Elementos de la SSPM acudieron al lugar tras recibir el reporte de disparos y encontraron el cuerpo del joven en posición decúbito ventral, vestido con una chamarra roja y pantalones grises, ya sin signos vitales.

En la escena se hallaron 14 casquillos calibre 9 mm y 25 de calibre .223”, reflejando la magnitud del ataque.

Según testigos, varios individuos a bordo de un BMW negro y una Chevrolet Suburban blanca abrieron fuego contra el menor antes de huir.

La noticia ha causado conmoción en redes sociales, donde amigos y familiares compartieron mensajes de despedida.

“Te amaré el resto de mi vida, negro chulo, te me fuiste… no sabes cuánto me duele, te extrañaré mucho. Descansa en paz, mi bello ángel. Me has dejado el corazón hecho pedazos. TE AMO. BESOS HASTA EL CIELO”, fue uno de los emotivos mensajes publicados.