Ciudad Juárez.- Con apenas un mes de haber llegado a Ciudad Juárez con la intención de poder obtener el asilo migratorio en los Estados Unidos, Armando, originario de Maracay, estado Aragua, Venezuela decidió obtener ingresos con uno de los alimentos más representativos en su país ‘la arepa’.

Desde las 4:00 de la mañana el migrante inicia con la preparación de este producto el cual ha sido aceptado favorablemente por los fronterizos en la zona centro.

“Yo necesito empezar a trabajar y generar ingresos entonces el 6 de agosto del mes pasado llegué a Juárez, estuve visualizando el negocio y me percate que no había algún venezolano que le mostrara nuestra gastronomía a los juarenses y por eso decidí empezar con la venta de arepas, de manera humilde quiero mostrarle a la gente que no todos los venezolanos somos malos, estamos los que queremos hacer las cosas bien y entendemos los procesos, reglas y costumbres de otras partes”, enfatizó el también conocido como ‘El gato de Maracay’.