AquaDIF abrirá sus puertas el 5 de mayo

Ciudad Juárez.- El DIF de Juárez dio a conocer que será el próximo 5 de mayo cuando reabra nuevamente el AquaDIF, por lo que invita a la comunidad fronteriza a disfrutar del inicio de la temporada.

Ese día los asistentes podrán disfrutar de las seis albercas disponibles, áreas verdes y alrededor de 120 asadores.

El parque acuático AquaDIF cuenta con un tobogán, chapoteaderos, personal de salvavidas, áreas para resguardarse del sol, columpios, estacionamiento y la AquaTienda con snacks, refrescos y souvenirs.

El AquaDIF se ubica sobre la calle Costa Rica, dentro del parque El Chamizal.

El reglamento para las albercas es: No introducir bebidas alcohólicas, no objetos de vidrio, no camisetas, no short de mezclilla, meterse a las regaderas antes de entrar a las albercas, no mascotas y se pide dejar limpia el área que utilizaron antes de retirarse.