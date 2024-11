Ciudad Juárez.- Ante el inicio de la temporada invernal se incrementa la presencia de partículas gruesas y finas, lo cual ha generado en días pasados índices de mala calidad del aire y en ciertas zonas extremadamente mala, lo cual impacta en la salud de la población.

Frida Toquinto Manjarrez, encargada del Laboratorio en el Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) explicó que, estas partículas contaminantes provienen de las emisiones de los automóviles, camiones, el polvo, polen, quema de basura, microplásticos y llantas.

Jazmín Ibarra Trejo

Actualmente, por parte de la UACJ se cuenta con dos estaciones de monitoreo de la calidad del aire, sin embargo, en la ciudad existen cinco estaciones en donde se miden partículas como ozono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

Indicó que la estación ubicada en la Clínica de Nutricional de la UACJ, es donde generalmente se registran mayores índices de contaminación, más que nada se debe a las vialidades que no están pavimentadas.

Acciones del Gobierno Municipal

La Dirección de Ecología del Municipio mide a través de las estaciones de monitoreo ozono y particulado, las cuales se ven más visibles cuando no hay aire y hay ciertas áreas que están más contaminadas que otras.

César Díaz Gutiérrez, titular de la Dependencia, indicó que principalmente generan contaminación del aire los vehículos y el transporte público, "la contaminación es una realidad, lo malo es que la ciudadanía no lo entendemos", declaró el funcionario.

Explicó que, de acuerdo al Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca), de 0 a 50 imecas la calidad del aire es buena; de 51 a 100 es regular; 101 a 150 es mala; de 151 a 200 es muy mala y arriba de 201 imecas es extremadamente mala.

En días pasados las estaciones de monitoreo han reportado hasta 134 Imecas en la Clínica Nutricional de la UACJ, ubicada en la zona de Barranco Azul y en Anapra, por encima de las 80 Imecas, es decir mala calidad del aire.

Por ello, dijo que insisten mucho en la verificación vehicular, ya que si el Municipio de Juárez alcanza el 50 por ciento del padrón vehicular podrían acceder a fondos internacionales verdes que permitían invertir en reforestación y pavimentación; sin embargo, no se ha llegado a la meta, pues no hay una conciencia sobre el impacto de la contaminación en la comunidad, así como consideran que es un trámite meramente recaudatorio.

Indicó que desde agosto del 2023 y hasta el mes de septiembre se han verificado cerca de 230 mil vehículos, es decir un 25 por ciento del padrón vehicular de la ciudad.

Adicionalmente, están trabajando en un plan de contingencia para en caso de ser necesario activarlo y alertar a la población vulnerable (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas) para que no salgan a realizar actividad física, ya que pueden causarles afectaciones en su salud, con síntomas que se pueden confundir con alergias o gripe.

También señaló que han detectado a personas que queman llantas o basura, a quienes se les puede aplicar sanciones desde los 25 umas (Unidad de Medida y Actualización) para arriba, y para la industria desde 100 hasta 500 umas, y si se encuentran en flagrancia serán detenidos, por ello invitó a la comunidad denunciar ante la autoridad estas malas prácticas.



Acciones del Gobierno Estatal

Marco Antonio Cedillo, delegado de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano (Sedue), informó que durante este año buscaron fomentar la reforestación de la ciudad con la donación de cerca de 45 mil ejemplares en diversos sectores de la ciudad.

Además, de manera anual las empresas presentan el “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario y Buenas Prácticas Ambientales del Estado de Chihuahua” (Procavech), ejercicio de autorregulación de empresas que se suman para implementar acciones de buenas prácticas ambientales y que promueven la mejora en sus procesos productivos.

Adicionalmente, dijo que estarán realizando campañas informativas para evitar la tala de árboles para esta Navidad y la donación de aquellos artificiales para que se puedan reutilizar, para lo cual se pretende instalar un contenedor en Pueblito Mexicano.

Sanciones por contaminación en Transporte

Armando Herrerías, director de Transporte Público en Juárez, informó que los camiones a la hora que inician a prestar el servicio deben ser sometidos a una revisión físico-mecánica, realizada por parte agentes de la dependencia para verificar que se encuentran en buenas condiciones para operar.

Además, señaló que elementos de la Dirección realizan inspecciones en campo de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche monitoreando, y en caso de ver alguna unidad echando humo, se aplican dos sanciones: una por malas condiciones mecánicas y otra por unidad contaminante, las cuales tiene un valor de mil 300 y 2 mil 280 pesos, respectivamente.

Por tal motivo, resaltó la importancia de la modernización de las unidades de transporte público y actualizar el parque vehicular, ya que los nuevos camiones de motor a diésel contaminan menos.

Explicó que debido a que la Dirección de Transporte realiza una propia verificación, el engomado ecológico no es un requisito para los concesionarios. En cuanto a las multas, desde enero al 21 de octubre de este año, la Dirección de Transporte emitió 15 multas a transporte público por malas condiciones mecánicas.

En transporte de personal se aplicaron 129 multas por condiciones mecánicas y 26 por contaminación.

Sin embargo, de acuerdo a la ley si en cinco días hábiles se corrige la falla, se puede cancelar la multa, por lo que acuden a las instalaciones, se hace una prueba de manejo en campo para verificar que se resolvió el problema.

Afectaciones en la salud

De acuerdo a la legislación mexicana, existe un grupo de contaminantes criterio, los cuales se consideran que causan mayores afectaciones a la salud, en Juárez se tiene un problema con el ozono, que se forma por compuestos volátiles orgánicos y los óxidos de nitrógeno (Nox) en contacto con los rayos solares, el cual es muy oxidante y provoca irritación de las mucosas.

Comentó que, las partículas menores a 10 micras no son tan peligrosas, pues se quedan en la nariz, sin embargo, aquellas menores de 2.5 micras, que son más finas, son más riesgosas, ya que estas pueden pasar hasta los alvéolos, en los pulmones o incluso al torrente sanguíneo.

Destacó que existe una fuerte relación entre la contaminación y enfermedades como cardiovasculares, el asma, alergias, trastornos neurológicos y otros padecimientos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 el 99 por ciento de la población mundial vivía en lugares donde no se logra cumplir con el nivel guía de calidad del aire. En las Américas cerca de 380 mil muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire.

La OMS señala que la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de efectos adversos para la salud: aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, en riesgo y marginada (niños, mujeres y ancianos).

Por otro lado, en temporada invernal es más visible la contaminación, por la inversión térmica, explicó que tenemos una capa de aire mezclado, la cual respiramos todos, pero cuando las temperaturas son bajas se concentran y esta capa se queda más cercana al suelo.

Es decir que, aunque se tiene la misma cantidad de contaminantes que en verano, sin embargo, debido a los cambios en las temperaturas, las concentraciones son mayores.

Propuestas para reducir la contaminación

La encargada del Laboratorio en el Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes señaló que la aplicación del engomado ecológico debería ser más estricta, así como modernizar el padrón vehicular, sobre todo del transporte público, ya que es muy viejo y contaminante, además de generar mayor conciencia entre la población.

En cuanto a la implementación de un programa similar al “Hoy no circula”, consideró que no sería viable, ya que la ciudad no cuenta con un buen sistema de movilidad urbana, por lo que sería insuficiente para las necesidades de la comunidad, pues dejaría varadas a muchas personas sin la posibilidad de trasladarse a sus centros de trabajo o escuelas.

En este sentido, consideró que para reducir los índices de contaminación en la frontera es necesario impulsar la movilidad urbana en la ciudad y apostarle al transporte público, implementar programas de reforestación con vegetación endémica, reducir el uso de vehículos y modernizar el padrón vehicular.

Asimismo, durante esta temporada invernal, el director de Ecología señaló que están por lanzar un programa de Leña Limpia, para dotar a la comunidad que la requiera para calentar sus hogares, ya que aunque se siguen haciendo emisiones, es importante que la leña esté libre de pintura o solventes que puedan contaminar aún más y generar daños a la salud de la población.

Toquinto Manjarrez comentó que se entiende que algunas personas no cuentan con la posibilidad de adquirir aparatos calefactores en este invierno, sin embargo, llamó a utilizar leña limpia, ya que aunque no está definido si realmente incrementa la contaminación del aire, sí afecta directamente en la salud de las personas que utilizan otros materiales no adecuados para afrontar las inclemencias del tiempo.