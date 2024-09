App que avisa entrada de alumnos no estaba disponible cuando desapareció Sofía

Ciudad Juárez.- Padres de familia, cuyos hijos cursan su educación en el plantel 19 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), sitio en el que se reportó la desaparición de una adolescente esta semana, compartieron a Netnoticias que el sistema de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar (Prevee) no ha estado funcionando desde el inicio del semestre escolar.

Los alumnos iniciaron clases el 26 de agosto, por lo que transcurre la segunda semana del presente ciclo escolar.

La desaparición de la alumna Sofía R. A. se dio el martes 3 de septiembre, y se reportó la tarde de ese día, luego de que sus padres la dejaron en la mañana frente al plantel para que ingresara a clases.

Una de las madres de familia, quien prefirió reservar su nombre al compartir información sensible sobre la seguridad de su estudiante, compartió a este medio que hoy fue el primer día que recibió un mensaje con la notificación de ingreso al plantel.

“Va a tercero, pero la maquinita no estaba, apenas ayer la pusieron, desde que entraron hace una semana, los de primer semestre entraron antes. No, no la habían puesto, sí estaba desde los demás semestres, pero en este nuevo semestre no se había instalado, no estaba en funcionamiento”, aseguró la madre de familia.