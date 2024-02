Analiza JMAS compra de pozos en el Valle de Juárez

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento dio a conocer que continúa estudiando la posibilidad de adquirir 11 pozos ubicados en la región del Valle de Juárez para ayudar al suministro del vital líquido durante la próxima época de verano.

De acuerdo con Sergio Nevárez, director ejecutivo de la descentralizada, la intención del organismo sigue en pie, no obstante, es necesario revisar que cada una de las instalaciones tenga la capacidad suficiente para proveer la cantidad de agua necesaria a la localidad.

“Estamos en eso. Estamos en el análisis de la calidad de los pozos, para ver si realmente tienen el aforo que dicen tener y no ir a comprar algo que no vayamos a poder justificar en el gasto. Si los pozos no pueden darnos arriba de 30 o 35 litros por segundo no nos sirven. No nos serviría de nada hacer la inversión de la estructura acuífera con pozos que no le sean útiles a la ciudad”, explicó Nevárez.

Según el funcionario, en caso de que las instalaciones que son propiedad de un conjunto de agrícolas del Valle cumplan con los requisitos que se necesitan, dicha infraestructura representaría una inversión cercana a los 50 millones de pesos.

Acorde con las cifras de la JMAS, las mencionadas instalaciones podrían aumentar el volumen de agua potable hasta en un 20 por ciento. Parte del faltante que se hace presente en la ciudad cuando comienzan a subir las temperaturas.

Cabe recordar que el organismo regidor del agua ha reiterado en varias ocasiones que la escasez en el mencionado servicio debe su razón al aumento en la demanda del mismo durante la primavera y verano por el uso de aparatos como los aires acondicionados evaporativos y el regado indiscriminado de parques y jardines con la red potable.

“La gente nos dice que les llega muy poquita agua, pero eso es por que todo mundo nos demanda agua en esas épocas. La emergencia fue tal que tuvimos que enfocar todas las baterías para el uso doméstico. Es decir, para el consumo humano”, añadió el funcionario.