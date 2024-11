Alza del peso frente a dólar por victoria de Trump no es lo más relevante: IMEF

Ciudad Juárez.- La cotización peso dólar que ha ido al alza luego de las primeras noticias del triunfo de Donald Trump, apenas bastaron unas horas para que la divisa ganara casi un peso en su valor, cotizándose hoy en alrededor de los 20 pesos con 70 y 80 centavos.

Para economistas como Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el precio del dólar frente a la moneda nacional no es tan relevante, a pesar de que a veces se le da demasiado peso a ese elemento.

En un contexto de una cotización que oscila entre los 20.70 y 20.80 pesos por dólar, el economista reconoce que el tipo de cambio es uno de los indicadores más sensibles en el contexto económico y un instrumento útil para la transacción internacional.

Sin embargo, considera que el nerviosismo por este efecto económico tiene que ver con las experiencias en los 80's y las devaluaciones que no es algo que pueda ocurrir hoy en día legalmente, hoy lo que puede suceder son depreciaciones, mencionó.

Lo que el economista recomendó previamente es mantenerse alejado de las compras en dólares y en caso de que ya mantenga deudas con moneda extranjera sepa que tendrá que comprarla cara.

Muy probablemente baje mucho la incidencia del alcance de incertidumbre que hubiera habido si el resultado de la elección hubiera sido de un margen mínimo o incluso a favor de Kamala Harris, porque entonces hubiera habido mucho conflicto y eso hubiera prolongado los grados de volatilidad y movilidad al alza y baja del tipo de cambio.

"Si la reforma constitucional del Poder Judicial analizada ayer en acción de inconstitucionalidad por la Corte hubiera sido sancionada, hubiéramos entrado a otro entramado y conflicto constitucional entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial y no ocurrió, entonces las dos cosas que no ocurrieron provocan que la tendencia de la movilidad cambiaria. No sé si se va a estabilizar pero no será grave que hubiera ocurrido si se hubieran dado de manera diferente las cosas", dijo el economista.