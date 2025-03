Alejandra Aragón: La joven y talentosa juarense sensible a la luz

Ciudad Juárez.– La relación entre cultura y arte tiene una conexión sensible para la artista visual y fotógrafa juarense, Alejandra Aragón, “trato de ir, explorar, vivir, experimentar arte de la forma en que lo hago y luego darle sentido eso, de esa forma no convertimos al arte en un proceso completamente lógico sino en un proceso sensible”.

“Me considero una artista diversa, puedo hacer periodismo, fotografía artística, he hecho documental narrativo y también video de arte más experimental y últimamente también he incursionado en el uso de textiles, pero siempre vinculados a la imagen”.

Su obra refleja el feminismo, la identidad fronteriza, la migración y el autoexilio, ha forjado su obra, cerca y lejos de su tierra, volviendo a reencontrarse con sus raíces en proyectos de introspección y creativos. Ha sido acreedora de diferentes becas como la Pecda en (Chihuahua, 2011), Jóvenes Creadores del Fonca (2019) y el Border Narrative Change de Nalac. Además de participar en múltiples exposiciones individuales y colectivas. Su documental “Las Noches Invisibles” formó parte del programa Coordenadas del Festival de Cine Ambulante en 2018. Ha colaborado con The Financial Time Weekend UK y este año ha publicado fotografías para las revistas francesas Marie Claire y Le Monde. Destacando que fue parte del equipo de Revista NET hasta 2016.

Cortesía | Alejandra Aragón

“Yo nací en Ciudad Juárez por mero accidente porque mi madre era maestra rural y vivíamos en San Juanito, en la sierra de Chihuahua, en unas vacaciones nací un 31 de diciembre, pero me crie en la sierra la mayor parte de mi infancia”.

Al ser la hija mayor, desde pequeña entendió la importancia de adaptarse, “me di cuenta de la gran carga que representaba la maternidad y la maternidad en soledad”. También experimentó ser migrante, cuando de la sierra llega a Juárez y luego se va a una zona rural al norte de California. “Fue difícil, creo que fue la primera vez que me hice consciente, de que existe a cierta discriminación hacia los mexicanos y que era considerada una extraña no deseada”. Su acercamiento a una cámara fue en esa etapa, “me gustaba mucho usar la cámara de video de mis tías {…} creo que fue un periodo en el que pude descubrí que tenía ciertas inclinaciones creativas”.

Cortesía | Alejandra Aragón

El retorno

“Yo me regresé, al graduarme de la preparatoria tenía 18 años e inmediatamente empecé a trabajar en una maquiladora, fui operadora de línea, después precisamente porque sabía inglés y sabía usar Excel pude hacerme por ahí asistente de una supervisora y después compradora de materiales”. Alejandra trabajaba y estudiaba Administración de Empresas, un taller de cine la hizo enfocarse mas en lo que le gustaba. Finalmente estudia la carrera de Artes Visuales y comienza a desarrollarse como fotógrafa profesional.

“Me graduó de Artes Visuales y unos meses, después me vengo a la ciudad de México a estudiar el seminario del Centro de la Imagen {…} un diplomado de ocho meses y que culmina con una exhibición”.

Vida nocturna, guerra y resiliencia

En 2010, en la etapa conocida como La Guerra contra el Narco, el activismo también fue parte de las convicciones que cambiaron su forma de ver las cosas. “Las Noches Invisibles”, Aragón presenta una obra conformada por una serie fotográfica y un mediometraje documental que explora esa cotidianeidad de la vida nocturna de la frontera. “Yo quería entender que había entre los mitos de la vida nocturna en Juárez no esa ese glamour que siempre nos narran {…} la historia de dos mujeres, que descubrí en el proceso de hacer el proyecto de fotografía, por un lado, doña Cristina que era mi vecina y que fue vedette desde los años 40 hasta entrados los años 80s y Brenda quién era una trabajadora sexual en el callejón Doblado y bailarina”. La decadencia de la ciudad reflejada en los callejones sucios y oscuros del centro, los tacones, las medias, las heridas y el crudo inicio de la trata. “Empiezan a traerse jovencitas de otros estados empiezan a forzarlas a trabajar {…} no permiten que ninguna sindicalizada trabaje, muchos empresarios propician la prostitución para asegurar el consumo (la ficha) y de esa manera es cómo logra a sobrevivir los pocos establecimientos que hasta ahora se sostienen”.

Cortesía | Alejandra Aragón

“Yo quería entender que había entre los mitos de la vida nocturna en Juárez”

Otro de sus trabajos es “La Guerra”, una serie fotográfica tomada entre el 2008-2012, trata de las repercusiones que tuvieron los años más violentos en l historia de la ciudad, “creo que en Ciudad Juárez sufrimos de manera generalizada de una especie de estrés postraumático, nos es difícil confiar los unos a los otros, la comunidad está cada vez más fragmentada más polarizada”. Ella considera que el fotoperiodismo se limitó a la sangre, no al contexto general de la ciudad, con este trabajo.

Cortesía | Alejandra Aragón

El lente feminista

“Mi postura siempre ha sido feminista, mi postura siempre ha sido subversiva, de no conformidad con las normas y con el canon, eso a la larga tiene efectos sobre la vida de las personas y los ha tenido sobre la mía”. Después de sentirse muy limitada en los medios de comunicación locales, recuerda como el feminismo cambio su perspectiva, incluso como artista. “A mí me tocó vivir esa fuerte discriminación que vivíamos las mujeres que nos asumimos desde esa postura o que intentábamos vivir vidas más libres, tener opiniones fuertes sobre las dinámicas de poder y de injusticia social en nuestra ciudad”.

En 2016, “Ecos del Desierto”, un documental interactivo, surge como iniciativa del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, con este trabajo trata de visibilizar el aporte de las madres de las víctimas de feminicidio la búsqueda de la justicia.

Cortesía | Alejandra Aragón

En un inicio, recuerda: “empecé a pegar mis fotos en la calle a exponer en los espacios independientes, de repente intervenía, un tiempo documenté de hecho, tengo mucha documentación de los artistas urbanos documenté de todos los grafiteros, del Yorch, los de Rezizte, los de Calavera cuando también estaban chavitos”. Recuerda el machismo que también predominaba en estos espacios, por ello, respeta la amistad y apoyo de Yorch Otte. “Me animé a hacer una exposición en la panadería Rezizte”.

Su acercamiento con colectivos y sus posturas políticas, la fueron vinculando con otras artistas, como lo fue en su momento Susana Chávez. “A mí me llega muy profundo, porque en una ocasión alguien de mala de mala fe, me compara y me dice que yo voy a terminar como Susana Chávez. Cuando me dicen eso yo sabía muy poquito de ella, que había sido escritora que la asesinaron en el 2011”.

La periodista francesa Laurene Daycard publicó este año para la revista semanal de Le Monde, un retrato de Susana Chávez, la poeta y activista que hizo de la frase “Ni una muerta más”, el grito universal contra el feminicidio. Alejandra fue la encargada de tomar los retratos durante este recorrido por la vida y muerte de la poeta juarense.

“La conocí una vez en El Recreo, me pareció muy simpática, inmediatamente me di cuenta de cómo las otras personas la excluían”. Así que “cuando Laurene vine me contagiar de esa curiosidad, descubrimos a una Susana polifacética, sumamente creativa, todavía no puedo asimilar esos fanzines preciosos, una poesía súper sensible, súper íntima, súper libre”.

Durante el recorrido para lograr estas fotografías, de manera fortuita, El Recreo abrió sus puertas, en su interior entre el deterioro y la nostalgia estaba el banco vacío de Susana. Después el bar Niza y finalmente el lugar en donde Susana se enfrenta a sus verdugos Sergio Rubén Cárdenas de la O, “El Balatas”, Aarón Roberto Acevedo Martínez, “El Pelón”, y Carlos Gibrán Ramírez Muñoz, “El Pollo”, todos de 17 años, integrantes de la pandilla Los Aztecas. Susana fue asesinada el 6 de enero de 2011.

Cortesía | Alejandra Aragón

El reportaje publicado muestra la calidad de las imágenes conseguidas por Alejandra, combinando filme e imagen digital, “pensé que la calidad de la de la imagen analógica podía darle como esa esa este esa atmósfera al reportaje”.

“Quizás lo que hace falta con muchas historias de violencia, es darles el tiempo para asimilarlas, para entenderlas, para entender el efecto que han tenido en nosotros y a veces eso no se logra inmediatamente, a veces, tienen que pasar años”.

Política en rosa

“Este año termino mi proyecto sobre la historia política del color rosa {…} me interesa abordar la importancia del color en los activismos, la manera en que los feminismos están siendo instrumentalizados por los discursos de izquierda, por la derecha {…} evidenciar de alguna manera, cómo a través de las imágenes hay una carga ideológica”.

“El capitalismo absorbe las luchas sociales y al absorberlas las debilita, pero, ¿cómo ocurre eso?, creo que una manera en lo que la hace es a través de las imágenes”. Este trabajo lo ha logrado con la Beca del Sistema Nacional de Creadores.

Cortesía | Alejandra Aragón

“Quedarnos nada más en la idea de que la fotografía solo debe de representar lo que pasa no es suficiente, las imágenes determinan nuestra vida”

“Además traigo otro proyecto sobre la condición fronteriza, apenas está iniciando, estoy tratando de abordar la condición fronteriza en un sentido más amplio, más allá del territorio, más de una manera un tanto metafísica {…} siento que hay una mística ahí en la experiencia de la muerte y de cómo la vida se conecta con la muerte {…} creo que tanta muerte en un lugar como Juárez, algo tiene que estar haciendo en términos energéticos”.

“Creo que quedarnos nada más en la idea de que la fotografía solo debe de representar lo que pasa no es suficiente, las imágenes determinan nuestra vida”.