Alcalde no necesita ayuda para hacer campañas en su contra: Ibáñez

Ciudad Juárez.- Luego de que el presidente municipal anunciara que demandará al director de Plan Estratégico de Juárez y al director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez, por daño moral, el representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez Hernández, declaró que "el alcalde no necesita que nadie le ayude para que hagan campañas en su contra".

Todas las demandas las han interpuesto gente de su propio partido o asociadas a Morena, por lo que señaló que los actos del alcalde es lo que han provocado esas cosas, asegurando que no entiende por qué ahora anda buscando culpables.

Indicó que Plan Estratégico de Juárez puso algunas demandas contra él, en la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, dijo que si el alcalde tiene elementos puede interponer una demanda contra quien lo haya ofendido.

"Yo creo que lo importante es lo sustantivo, porque yo creo que a la gente lo que le interesa no es tanto eso de que te demando y me demandas, yo creo que a la gente lo que le interesa es que no haya corrupción", señaló Ibáñez Hernández.