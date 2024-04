Ciudad Juárez. - En la segunda jornada de Diálogos Ciudadanos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) los candidatos de Fuerza y ​​Corazón por México, la alianza del PAN, PRI y PRD respondieron a los cuestionamientos sobre seguridad, salud, presupuesto, educación y migración por parte de los integrantes de este organismo empresarial.

El evento se realizó en las instalaciones de Technology Hub, ubicado en la Adolfo López Mateos, 924.

Cuatro candidatos a diputados federales por los distritos 01, 02, 03 y 04 correspondientes a Juárez: Mario Alberto Castañeda, Marlene Terrazas, Manuel Alarcón y Marisela Terrazas; así como la primera y segunda fórmula al senado, Mario Vázquez y Daniela Álvarez, participaron en los Diálogos y además respondieron preguntas del público.

Las preguntas fueron acerca de si existe una estrategia para atraer los recursos a Juárez; los apoyos a las organizaciones sociales; así como la postura ante el tema de la independencia de la Suprema Corte de Justicia y las relaciones con EU, además del tema de la cultura vial.

“Van a tener la posibilidad de preguntarles a varios de ellos, los que buscan la reelección. Es el momento de confrontarlos y decirles qué van a hacer ustedes. No hay fórmulas mágicas. Lo que se debe hacer es ponerle amor por esta frontera por encima de cualquier partido político y alzar la voz desde el senado, porque yo no he visto a ninguno de los tres senadores alzar la voz por Chihuahua”, comentó Daniela Álvarez sobre la búsqueda de recursos para Juárez.

Mario Cepeda, presidente de Coparmex, informó que los encuentros de todos los contendientes se harán llegar a la ciudadanía a través de las redes sociales para socializar las respuestas y propuestas de los políticos en campaña.

“No los quisimos transmitir en tiempo real, porque como iban a ser en diferido para distintos grupos políticos, para que no se fuera a copiar, por así decirlo. En un par de días tenemos la reunión con los candidatos de Morena, PT y Partido Verde, y una vez concluido ese evento se publicará la sesión completa y unas conclusiones sobre cómo contestaron a las diferentes preguntas que se les plantean”, expuso.

El empresario dijo que espera que la participación de los candidatos se convierta en una herramienta útil para la ciudadanía.

“Esperamos que cumplan con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las diferentes plataformas y posturas políticas de los diferentes partidos y candidatos(as). Es precisamente el objetivo, socializarlo. ¿Cuándo han visto que la ciudadanía asiste a un evento de este tipo? Es más fácil llevárselo a través de medios electrónicos y que puedan atenderlo”, comentó el empresario.

Al final del encuentro, los asistentes firmaron un compromiso con la visión del Desarrollo Inclusivo de Coparmex.