Abuso, una amenaza para las infancias de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- En lo que va del año, se han denunciado cerca de 600 hechos de violencia cometida en contra de mujeres y niñas en términos de abuso sexual y violación, esto de acuerdo con los datos recabados por el Observatorio Ciudadano Especializado en Género, lo que revela que estos hechos son una amenaza para las infancias en Ciudad Juárez.

Yadira Cortés, vocera de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C. compartió que, tan solo en el mes de mayo, 89 mujeres y niñas fueron víctimas de violación, de las cuales el 58 por ciento tenía menos de 18 años, siendo 18 de ellas del grupo de 0 a 9 años de edad y 34 se encontraban entre los 10 y 17 años.

En el caso de otros delitos por razón de género que fueron denunciados en el mismo mes, se contabilizaron 79 mujeres y niñas que fueron abusadas sexualmente, 12 de ellas tenían de 0 a 9 años y 36 estaban en el grupo de 10 a 17 años de edad.

Conforme a los datos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la sistematización y seguimiento que realiza la Red se sabe que, del mes de enero al mes de mayo del 2024, 314 niñas y mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual; en el mismo periodo, 275 mujeres y niñas fueron víctimas de violación.

“Este dato nos impacta cada mes, porque estamos hablando únicamente de las que fueron a denunciar, porque en realidad no sabemos cuántas más no han denunciado. No podemos estimarlo porque en realidad es la cifra negra. El porcentaje de las que sí denuncian es mínimo, la mayoría oculta, porque generalmente quien violenta es un familiar. Entran en ese tema de "cómo voy a denunciar a mi papá, a mi padrastro, al abuelo", refirió respecto a los contextos que atraviesan las víctimas.

En el año de 2023, el mismo espacio de observación y seguimiento a través de la Red Mesa de Mujeres y al cruzar los datos de la Fiscalía, se contabilizaron más de 9 mil casos de mujeres y niñas que fueron víctimas de algún delito por razones de género en esta frontera.

Respecto a dicho escenario, en el mismo año, 6 mil 804 mujeres fueron víctimas de violencia familiar, 815 fueron víctimas de abuso sexual y 687 fueron víctimas de violación.

Las cifras alarmantes advierten, debido a que las distintas violencias son la ‘antesala’ de hechos brutales como el feminicidio, que pese a la exigencia de que se realicen las investigaciones con enfoque de género, de las 154 niñas y mujeres que fueron privadas de la vida durante el 2023 en distintas circunstancias, solo 27 casos fueron clasificados como feminicidio.

Del primero de enero al 31 de mayo del 2024, en Ciudad Juárez habían ocurrido 55 homicidios dolosos en contra de mujeres, de los cuales, solo ocho han sido tipificados como feminicidio, por lo que más del 85 por ciento de las investigaciones no tienen la prioridad de investigarse con perspectiva de género.

El día de hoy, jueves 20 de marzo, las autoridades de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) revelaron la detención de un presunto responsable por la violación y feminicidio de una menor de solo 9 años de edad. Ha trascendido que el agresor sería su abuelo materno, por lo que las organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos y el acceso a la justicia, hacen notar la urgencia de acciones preventivas y sanciones ejemplares.