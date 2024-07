A falta de resultados, harán plantón en Chihuahua por casos de desaparición

Ciudad Juárez.- A más de 10 días de pedir una audiencia, este día la familia de la joven Fernanda Anahí Molina Vásquez sostuvo una reunión con el fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno, para solicitar información acerca del avance en la búsqueda de la estudiante. Sin embargo, a falta de datos nuevos desde el 9 de julio, preparan llevar un plantón al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua.

En la reunión también participó la señora Celina Torres, hermana del señor Enrique Torres Sabina, quien desapreció el 1 de junio en la colonia Las Haciendas. A los micrófonos de Netnoticias dijo que a dos meses de haber acudido a la Fiscalía y tener la pesquisa, tuvo que proporcionar la información de la desaparición de su hermano “desde cero” porque el fiscal Jáuregui no sabía al respecto.

Desde la mañana de este miércoles ambas familias dieron a conocer la intención de acudir a la ciudad de Chihuahua para pedir una reunión a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al fiscal general. Alrededor de la 1:00 de la tarde fueron recibidos por Jáuregui Moreno en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.

Al salir de la reunión, la señora Perla Vásquez, madre de Fernanda Anahí habló acerca de lo abordado con la autoridad de investigación.

“La reunión se había buscado desde hace semanas, no se había dado, afortunadamente hoy nos dio la oportunidad de acercarnos a él. Nada más fue para decirnos que seguimos en la búsqueda, nos dice que muy probablemente en estos días nos tiene resultados, pero igual no hay avances de nada. La información que hay es la que yo he dado”, expresó la madre de familia.

Pese a los días que han pasado para lograr la audiencia con el fiscal, la autoridad no ofreció datos de avance para dar con el paradero de Fernanda Anahí, quien viajaba de regreso de Saucillo a Ciudad Juárez luego de acudir a presentar una solicitud para estudiar en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón.

“Él me dice que me espere, que en unos días más me va a tener una respuesta. Al igual que él siga buscando, yo no voy a parar (…) Es muy decepcionante, como ciudadanos. Estamos viendo que no estamos preparados para nada. No tienen las bases para solucionar problemas de esta ciudad”, declaró.

Al respecto, la hermana de Enrique Torres, quien lleva 60 días desaparecido dijo que se siente decepcionada, pues no recibió el acompañamiento necesario y ahora le dicen que su hermano no está en la lista de personas desaparecidas, pese a que se expidió una pesquisa.

“Apenas me estoy enterando de que no estaba en la búsqueda de desaparecidos, no estaba. Solo la pesquisa que me dio el licenciado, eso tenía yo. Hasta ahorita me redactaron el papel bien y me dieron otro número para cuando yo venga a preguntar. Haga de cuenta que apenas vengo a levantar la denuncia de desaparición de mi hermano, a lo que yo veo”, dijo.

Sin embargo, dijo que el hecho de haber sido atendida le otorgó nueva esperanza para que la investigación y búsqueda avance. Pues aportó información al fiscal sobre la localización del auto de su hermano cuando era conducido por otros dos hombres que fueron heridos en una balacera, sitio en el que no se localizó a su hermano.

Entre otros resultados que obtuvo la señora Celina fue una orden del fiscal para que la atiendan en el Forense para la toma de una muestra de ADN que permita comparar con los registros que existen en el sistema y cotejar con la información de algunos cuerpos sin identificar que permanecen en el Semefo.

Ambas familias han contado con el acompañamiento del señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, quien desapareció en 2009, y ha llevado 15 años de activismo para la búsqueda de personas desaparecidas y promueve acciones de prevención para que esto ya no siga sucediendo. Además, ha impulsado movilizaciones de exigencia para que las autoridades intervengan y realicen su trabajo.

El próximo viernes 2 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde en el cruce de la avenida Paseo Triunfo de la República y Adolfo López Mateos se repartirán aguas a los automovilistas y transeúntes con cooperación voluntaria para recaudar fondos e ir a la ciudad de Chihuahua a realizar el plantón previsto para el lunes 5 de agosto frente al Palacio de Gobierno.