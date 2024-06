A falta de donadores de sangre, recaudan fondos para Mario Cháirez

Ciudad Juárez.- La familia del señor Mario Héctor Cháirez Monroy convoca a la comunidad fronteriza para ayudar a cubrir los gastos derivados de su atención médica, al presentar un cuadro grave anemia, piedras en la vesícula y riñón, además de ser diabético y tener problemas del corazón.

Pese a haber solicitado apoyo de donadores de sangre, la respuesta ha sido baja, por lo que ahora organizan un evento de recaudación para juntar el dinero que permita pagar ocho unidades en el Banco de Sangre, cada una tiene un costo de mil 500 pesos.

La señora Gabriela Córdoba, esposa del señor Mario, compartió con Netnoticias que entre las afectaciones que él tiene es un cuadro de anemia, problemas en vesícula, riñón y daño en el hígado.

“Nosotros como familia no contamos con los recursos para comprar la sangre, él lleva internado más de un mes. Aunque él tiene seguro social han sido muchos gastos. No contamos con nada de recursos, es por ello que solicitamos el apoyo de los juarenses”, explicó la señora Gabriela.

Para la venta de combos y antojitos el sábado 6 de julio a partir de las 2:00 p.m. en la calle Alberto Carrera Torres 7861 de la colonia Revolución Mexicana, la familia busca donadores de insumos como: pan para hamburguesa, papas para freír, refrescos, verdura, cátsup y mayonesa.

También la comunidad puede sumarse apoyando voluntariamente el día de la venta, comprando comida, realizando aportaciones monetarias o donando sangre.

El punto de donación es el Hospital General de Zona No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); se acepta cualquier tipo de sangre, las personas que puedan contribuir pueden acercarse de lunes a viernes a partir de las 4:00 a.m. y hasta las 6:45 a.m.

En caso de tener la posibilidad, las personas se pueden comunicar con la señora Gabriela al teléfono 657 192 1303 o al 656 759 1952, para solicitar los datos del paciente y los puedan proporcionar en ventanilla al acudir al centro de donación del hospital.

Entre los requisitos para los donantes se encuentran: