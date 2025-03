Trump y Putin hablan durante más de una hora buscando poner fin a la guerra

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin han concluido una llamada de más de una hora mientras la Casa Blanca impulsa su alto el fuego de 30 días con Ucrania, destinado a poner fin a la guerra desgastante.

La Casa Blanca y el Kremlin no ofrecieron detalles inmediatos sobre el contenido de la conversación, pero ambos han confirmado que la llamada ha terminado.

Trump dijo antes de la llamada que esperaba discutir con Putin sobre tierras y plantas de energía que han sido confiscadas durante la guerra de tres años.

La llamada del martes se produce después de que funcionarios ucranianos acordaran la propuesta estadounidense durante conversaciones en Arabia Saudí lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy sigue siendo escéptico de que Putin esté listo para la paz, ya que las fuerzas rusas continúan bombardeando Ucrania.

El compromiso es solo el último giro en las relaciones dramáticamente cambiantes entre Estados Unidos y Rusia, ya que Trump ha hecho de poner fin rápidamente al conflicto una de sus principales prioridades, incluso a expensas de tensar los lazos con aliados estadounidenses de larga data que quieren que Putin pague un precio por la invasión.

El compromiso es solo el último giro en las relaciones dramáticamente cambiantes entre Estados Unidos y Rusia, ya que Trump ha hecho de poner fin rápidamente al conflicto una de sus principales prioridades, incluso a expensas de tensar los lazos con aliados estadounidenses de larga data que quieren que Putin pague un precio por la invasión.

“Es una mala situación en Rusia, y es una mala situación en Ucrania”, declaró Trump a los periodistas el lunes. “Lo que está sucediendo en Ucrania no es bueno, pero vamos a ver si podemos trabajar en un acuerdo de paz, un alto el fuego y paz. Y creo que podremos hacerlo”.

En preparación para la llamada entre Trump y Putin, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunió la semana pasada con Putin en Moscú para discutir la propuesta. Rubio había persuadido a altos funcionarios ucranianos durante las conversaciones en Arabia Saudí para que aceptaran el marco del alto el fuego.

La semana pasada, Putin indicó que estaba de acuerdo en principio con la propuesta de Estados Unidos, pero enfatizó que Rusia buscaría garantías de que Ucrania no utilizaría un alto el fuego para rearmarse y continuar la movilización. El presidente ruso también ha exigido que Ucrania renuncie a unirse a la alianza militar de la OTAN, reduzca drásticamente su ejército y proteja el idioma y la cultura rusos para mantener al país en la órbita de Moscú.

Trump dijo que Washington y Moscú ya han comenzado a discutir “dividir ciertos activos” entre Ucrania y Rusia como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto.

Trump, quien durante su campaña prometió poner fin a la guerra rápidamente, en momentos ha presumido de su relación con Putin y ha culpado a Ucrania por la invasión no provocada de Rusia, todo mientras acusaba a Zelenskyy de prolongar innecesariamente la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el martes que Trump y Putin discutirían la guerra en Ucrania, pero agregó que también hay una “gran cantidad de preguntas” sobre la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Trump ha dicho que el control de las tierras y las plantas de energía será parte de la conversación, que se produce en el aniversario de la anexión por parte de Rusia de la península de Crimea en Ucrania hace 11 años. Esa audaz apropiación de tierras por parte de Rusia preparó el escenario para que Rusia invadiera a su vecino en 2022.

Witkoff y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugirieron que funcionarios estadounidenses y rusos han discutido el destino de la planta de energía nuclear de Zaporiyia —la más grande de Europa— en el sur de Ucrania.

La planta ha estado atrapada en el fuego cruzado desde que Moscú envió tropas a Ucrania en 2022 y confiscó la instalación poco después. La Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU ha expresado repetidamente su alarma al respecto, alimentando temores de una posible catástrofe nuclear.

La planta es un activo significativo, produciendo casi una cuarta parte de la electricidad de Ucrania en el año anterior a la guerra.

“Puedo decir que estamos en la recta final de la paz”, declaró Leavitt. “Y nunca hemos estado más cerca de un acuerdo de paz de lo que estamos en este momento. Y el presidente, como saben, está decidido a lograrlo”.

Pero Bradley Bowman, director senior del Centro sobre Poder Militar y Político en la Fundación para la Defensa de las Democracias, cuestionó si Putin está listo para poner fin a la guerra o si esperará concesiones adicionales a medida que Trump se impacienta.

Después de una desastrosa reunión en la Casa Blanca el 28 de febrero con Zelenskyy, Trump cortó temporalmente parte del intercambio de inteligencia militar y la ayuda a Ucrania. Se restauró después de que los ucranianos la semana pasada aprobaran la propuesta de alto el fuego de 30 días de la administración Trump.

“Estados Unidos ha estado ofreciendo de manera consistente en alguna forma concesiones preventivas que han debilitado la posición negociadora estadounidense y ucraniana”, declaró Bowman. “Creo que hay un verdadero peligro aquí de que el enfoque de la administración se reduzca a palos para Ucrania y zanahorias para Putin”.

Zelenskyy, en su discurso nocturno el lunes, dejó claro que sigue siendo escéptico de que Putin esté listo para la paz.

“Ahora, casi una semana después, está claro para todos en el mundo —incluso para aquellos que se negaron a reconocer la verdad durante los últimos tres años— que es Putin quien continúa alargando esta guerra”, sostuvo Zelenskyy.

En sus tratos con Zelenskyy y Putin, Trump se ha centrado con frecuencia en quién tiene la ventaja. Putin tiene “las cartas” y Zelenskyy no, ha dicho Trump repetidamente.

Trump, quien ha mostrado durante mucho tiempo admiración por Putin, también ha dejado claro que le gustaría ver la relación entre Estados Unidos y Rusia volver a un terreno más normal.

El presidente, durante su reciente reunión tensa con Zelenskyy, murmuró que “Putin pasó por un infierno conmigo”, en referencia a la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, en las que venció a la demócrata Hillary Clinton.

Trump, el lunes, volvió a subrayar su opinión de que Ucrania no está en una posición negociadora fuerte. Dijo que las fuerzas rusas han “rodeado” a las tropas ucranianas en la región de Kursk de Rusia, amplificando una afirmación hecha por funcionarios rusos que ha sido disputada por Zelenskyy.

El ejército de Ucrania sorprendió a Rusia en agosto del año pasado al atacar a través de la frontera y tomar el control de aproximadamente mil 300 kilómetros cuadrados (500 millas cuadradas) de tierra. Pero las fuerzas de Ucrania ahora están en retirada y han perdido un valioso activo de negociación, a medida que se acumula el impulso para un alto el fuego con Rusia.

Zelenskyy ha reconocido que los ucranianos están en una posición desfavorable mientras disputa las afirmaciones rusas de que sus tropas están rodeadas en Kursk.

Trump sugirió que ha tomado acciones no especificadas que han impedido que Rusia masacre a las tropas ucranianas en Kursk.

“Están rodeados por soldados rusos, y creo que si no fuera por mí, no estarían aquí más”, dijo Trump.

