Trump juega golf mientras sus aranceles sacuden los mercados

Foto: Associated Press

Washington.- Dos días después de provocar un caos en la economía al anunciar aranceles generalizados, el presidente Donald Trump insistió en que sus políticas comerciales nunca cambiarán, mientras permanecía encerrado en su burbuja de riqueza y poder en Florida.

Se despertó el viernes por la mañana en Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach, y se dirigió a su campo de golf a unos pocos kilómetros (millas) de distancia después de escribir en las redes sociales que “ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA HACERSE RICO”.

Varios seguidores se encontraban en la acera mientras Trump, con su característica gorra roja de “Make America Great Again” (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”) y una camiseta polo blanca, avanzaba por una calle bordeada de palmeras. Le saludaron con la mano y él les devolvió el saludo, parte de un ritual que se repite cada fin de semana que está en la ciudad.

No se esperaba que el presidente republicano apareciera en público, aunque está previsto que asista el viernes por la noche a una cena a la luz de las velas para MAGA Inc., una organización política aliada. Pasó el jueves en Miami en otro de sus campos de golf, donde asistió a un torneo financiado por Arabia Saudí. Aterrizó en el Marine One y fue recogido en un carrito de golf conducido por su hijo Eric.

A menudo, Trump ha demostrado ser inmune al tipo de escándalos o errores que dañarían a otro político, pero su decisión de pasar el fin de semana en sus opulentas propiedades podría poner a prueba la paciencia de los estadounidenses en un momento en que sus ahorros para la jubilación se evaporan junto con el mercado de valores. Se espera que los aranceles aumenten los precios en miles de dólares por año y ralenticen el crecimiento económico, y hay temores de una posible recesión.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que los aranceles eran “significativamente mayores que lo esperado” y es “muy probable” que causen más inflación, al menos a corto plazo, pero posiblemente también a largo plazo.

Sin embargo, Trump ha descrito sus políticas como un paso doloroso pero necesario para alentar a las empresas a trasladar sus operaciones a Estados Unidos, y dedicó la mañana a defenderse en su red social Truth Social, prometiendo que se mantendrá firme con sus políticas.

Aunque los expertos han criticado duramente los aranceles de Trump, el republicano ha encontrado cierto apoyo en TikTok. Compartió un video que decía “Trump hace caer el mercado de valores” y “lo está haciendo a propósito” como parte de un “juego secreto que está jugando, y que podría hacerte rico”.

El objetivo, según el video, es presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés, algo que Trump pidió explícitamente más tarde en la mañana.

“Este sería un momento PERFECTO” para que Powell reduzca las tasas de interés, escribió. ”¡REDUCE LAS TASAS DE INTERÉS, JEROME, Y DEJA DE JUGAR A LA POLÍTICA!”

Mientras los líderes extranjeros se apresuran a reaccionar ante el anuncio hecho por Trump esta semana, el presidente arremetió y buscó cerrar acuerdos.

Dijo que habló con el líder vietnamita To Lam y afirmó que Vietnam quiere eliminar sus aranceles a los productos estadounidenses si puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

También criticó a China por anunciar sus propios aranceles a las importaciones estadunidenses.

“CHINA LO HIZO MAL, ENTRARON EN PÁNICO —¡LO ÚNICO QUE NO PUEDEN PERMITIRSE HACER!” escribió.

Los republicanos indicaron que las políticas de Trump serían el comienzo de una negociación con países extranjeros.

“En todo caso, el presidente es un negociador, y seguirá negociando país por país con cada uno de ellos”, dijo el senador de Wyoming John Barrasso. Agregó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo esta semana a los senadores republicanos que los aranceles tendrían un “nivel alto con el objetivo final de reducirlos” a menos que otros países tomen represalias.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los aranceles de Trump como “un brutal movimiento de pinza con las familias estadunidenses atrapadas en el medio”.

Mientras tanto, Trump también recibió con beneplácito un nuevo informe que muestra que Estados Unidos agregó 228 mil empleos en marzo, superando las expectativas. Aunque las cifras son una instantánea de la economía antes del anuncio de los aranceles, Trump afirmó que ya muestran que sus medidas están funcionando.

”¡MANTÉNGANSE FIRMES!”, escribió. ”¡NO PODEMOS PERDER!!!”