Rescatistas sacan 30 cadáveres de apartamentos en Líbano tras ataque israelí

Foto: Associated Press

Líbano.- Los equipos de rescate sacaron 30 cadáveres de entre los escombros de un edificio de apartamentos atacado por Israel la noche anterior en la localidad de Barja, dijo la Defensa Civil de Líbano el miércoles, mientras las guerras en Oriente Medio siguen sin dar muestras de remitir.

Las labores de búsqueda seguían en marcha y no estaba claro cuántos sobrevivientes o cuerpos quedaban aún atrapados tras el ataque aéreo del martes por la noche, que se produjo sin previos aviso. El ejército de Israel no realizó comentarios sobre la operación, cuyo objetivo no estaba claro de inmediato.

Barja, una localidad justo al norte de la ciudad portuaria de Sidón, en el centro de Líbano, no había sido blanco habitual de las operaciones militares israelíes hasta ahora.

“Algo me tiró con fuerza y ocurrió la explosión”, dijo Moussa Zahran, que estaba en casa con su esposa y su hijo cuando el edificio fue alcanzado. Aunque no podía ver, comenzó a excavar entre los escombros hasta que dio con ellos — vivos pero heridos — y los sacó. Ambos siguen en el hospital.

Otro residente en el edificio, Muhyiddin Al-Qalaaji, contó que en el momento del ataque estaba en el trabajo y se enteró por su esposa, quien lo llamó desesperada.

“Hay muchos muertos y heridos”, dijo mientras recuperaba lo que podía salvar de las pertenencias de la familia el miércoles por la mañana.

Mostafa Danaj, funcionario de la Defensa Civil, indicó que algunos vecinos han reportado que todavía hay personas desaparecidas.

Las fuerzas israelíes y el grupo político-paramilitar Hezbollah libran escaramuzas desde hace más de un año, desde que la milicia comenzó a disparar cohetes al norte de Israel poco después del letal ataque dirigido por Hamás en el sur del país que desencadenó la guerra en Gaza en octubre del año pasado.

En el frente libanés, el conflicto se ha intensificado considerablemente desde mediados de septiembre, con Israel lanzando un bombardeos aéreos masivos y una invasión terrestre.

El miércoles, las sirenas antiaéreas sonaron en todo el norte y centro de Israel, incluyendo en la zona metropolitana de Tel Aviv, mientras Hezbollah disparaba 10 cohetes hacia el país vecino. Los servicios de emergencia israelíes Magen David Adom señalaron que no se reportaron heridos.

Un gran trozo de un cohete impactó en un auto estacionado en Raanana, una ciudad del centro de Israel, y otros proyectiles cayeron en una zona abierta cerca del principal aeropuerto del país, según la prensa local, aunque el aeropuerto dijo que los vuelos operaban con normalidad.

Desde que estalló el conflicto entre Israel y Hezbollah en 2023, al menos 3.000 personas han muerto y unas 13.500 más resultaron heridas en Líbano, de acuerdo con su Ministerio de Salud.

Hezbollah sigue disparando docenas de cohetes y drones hacia Israel, que hasta el momento han causado 72 muertos, 30 de ellos soldados, según la oficina del primer ministro.

Un informe de la unidad de respuesta a crisis de Líbano indicó que 361.300 sirios y más de 177.800 libaneses cruzaron a Siria entre el 23 de septiembre y el 1 de noviembre huyendo de los combates.

La policía israelí dijo que arrestó a 40 personas durante protestas del martes en la noche, cuando los manifestantes bloquearon la principal autopista del país en Tel Aviv.

Horas antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destituyó a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, en un anuncio sorpresa que desencadenó las movilizaciones. El sustituto de Gallant es el titular de Exteriores, Israel Katz, leal al líder israelí desde hace tiempo y un ministro con experiencia en el gobierno.

Mientras Netanyahu ha pedido una presión militar continua sobre Hamás, Gallant apuntó que las tropas israelíes crearon las condiciones necesarias para alcanzar al menos un acuerdo diplomático temporal para la liberación de los rehenes retenidos por el grupo insurgente.

Para el miércoles hay prevista otra noche de protestas en todo Israel por el cese de Gallant.

Al mediodía del miércoles en Oriente Medio, Donald Trump fue elegido el 47mo presidente de Estados Unidos tras un notable regreso a la política.

La guerra en la Franja de Gaza comenzó después de que los insurgentes palestinos comandados por Hamás asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a unas 250 como rehenes. La respuesta militar de Israel en el sitiado enclave palestino se ha cobrado la vida de más de 43.000 personas, según funcionarios de salud gazatíes, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostienen que más de la mitad de los muertos son mujeres y menores.