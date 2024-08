Niega Rusia entrada a 92 ciudadanos de EU, incluyendo periodistas

En un reciente anuncio, el gobierno de Rusia ha prohibido la entrada a 92 ciudadanos estadunidenses, incluidos periodistas de renombrados medios de comunicación como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Esta medida es una respuesta a lo que Rusia describe como una “guerra híbrida” y la difusión de “falsas informaciones” sobre el país y sus fuerzas armadas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha declarado que estas prohibiciones son una reacción a las políticas rusófobas de la administración de Biden, cuyo objetivo es infligir una derrota estratégica a Moscú. Además de periodistas, la lista incluye a funcionarios del gobierno estadounidense, académicos y líderes empresariales.

Esta acción se suma a las sanciones previas impuestas por Rusia a cientos de ciudadanos estadounidenses y de otros países occidentales, en el contexto de las tensiones crecientes entre Rusia y Estados Unidos desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.