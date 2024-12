Musk es igual de popular que Trump en EU: sondeo

Washington.- Elon Musk, vestido de esmoquin y corbata negra, subió al escenario en el complejo Mar-a-Lago del presidente electo Donald Trump poco después de las elecciones con todo el pavoneo de un candidato ganador.

“El público nos ha dado un mandato que no podría ser más claro, el mandato más claro. La gente ha hablado. La gente quiere cambio”, dijo Musk a la audiencia de los mayores donantes de Trump, líderes de campaña y personas que buscan algún cargo. “Vamos a sacudir las cosas. Va a ser una revolución”.

La vinculación de Musk con Trump ha creado una alianza entre el político más poderoso de Estados Unidos y su empresario más rico, y los estadounidenses tienen una opinión casi igual de favorable de cada uno, según una encuesta del Centro AP-NORC para Investigaciones de Asuntos Públicos.

Los expertos están divididos sobre si esta superposición en la opinión pública es buena o mala para los negocios de Musk o para la política de Trump. Pero podría tener efectos de largo alcance en ambos ámbitos.

Musk, cuyo patrimonio neto supera los 400 mil millones de dólares, supervisa seis empresas mientras continúa trabajando estrechamente con Trump: el fabricante de coches eléctricos Tesla, la red social X, la empresa de tecnología espacial SpaceX, la compañía de enlaces cerebrales Neuralink, la startup xAI y el operador de túneles The Boring Co.

“Aunque hay un impacto negativo, en términos de alienar potencialmente a algunos de sus clientes que podrían no ser fanáticos de Trump, los beneficios superan con creces cualquier negativo cuando se trata de tener un asiento al lado derecho de Trump en la Casa Blanca”, dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

Ross Gerber, director general de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, se identificó como inversor en Tesla y conductor del nuevo Cybertruck, la camioneta futurista de Tesla que ha recibido enormes cantidades de atención pero también ha sido objeto de preocupaciones de seguridad y múltiples llamados a reparaciones.

“Tener un CEO que no trabaja en tu empresa y está trabajando en despedir a empleados del gobierno... como accionista, le estoy pagando a alguien para que no trabaje para mi empresa”, dijo. “Como propietario de un Cybertruck con conducción autónoma que es terrible y no funciona, no me parece justo”.

Pero a pesar de su escepticismo, Gerber dijo que no dejará de invertir en los negocios de Musk.

“He ganado mucho dinero con Elon”, dijo. “No estoy en el negocio de invertir basado en la popularidad de los CEO”.

La aceptación de Musk es similar a la de Trump

Musk no parece darle mucho impulso a Trump con personas que no apoyan al presidente entrante.

Elon no es más popular con los estadounidenses que el propio presidente electo, y casi la mitad del público lo ve desfavorablemente, según la encuesta AP-NORC.

Aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses tienen una visión algo o muy favorable de la persona más rica del mundo, muy similar al porcentaje que ve positivamente a Trump. Del mismo modo, casi la mitad de los adultos tienen una visión algo o muy desfavorable de Musk, nuevamente, similar a Trump.

En cambio, dijo un estratega político, Musk es el validador ideal para alguien que cultiva una imagen de éxito en los negocios y que ha llenado su gabinete y roles clave de asesores con multimillonarios.

“Trump siempre ha impulsado esta narrativa de que es un desarrollador exitoso y un empresario muy exitoso. Creo que tener a Musk con él es su doble apuesta por este éxito empresarial, bueno para la economía, bueno para todos los que ganan dinero”, dijo Christine Matthews, una encuestadora política nacional que ha trabajado para los republicanos. “En este caso, Musk es visto como este exitoso e innovador empresario tecnológico, pionero”.

Musk también tiene a su disposición X, la red social anteriormente conocida como Twitter que compró y convirtió en un megáfono para ideas conservadoras. Y habiendo gastado un estimado de 250 millones de dólares para apoyar a Trump en las elecciones, Musk ha señalado que está dispuesto a respaldar desafíos primarios republicanos a miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y el Senado que buscan la reelección en 2026 que vacilan en los nombramientos y la agenda de Trump.

Trump lo ha encargado de liderar un grupo para recortar el tamaño del gobierno federal y reducir la autoridad de elaboración de reglas de la burocracia federal.

Musk conserva una amplia gama de negocios

Tesla podría obtener ganancias significativas durante la administración Trump, quien ha amenazado con disminuir los subsidios a la energía alternativa y los vehículos eléctricos, posiblemente dañando más a los competidores más pequeños. Los planes de Trump de elevar los aranceles a las importaciones chinas hacen menos probable que los vehículos eléctricos chinos se vendan en masa en Estados Unidos pronto.

Algunos analistas creen que el papel del multimillonario creará un paisaje muy favorable para Tesla en los próximos años. Ives, el analista de Wedbush Securities, dijo que la relación de Musk con Trump podría “revolucionar la historia de Tesla, especialmente en torno a la robótica, la inteligencia artificial y lo autónomo”.

Los inversores, dijo, están apostando por Musk y ven su ascenso político como un “momento de champán”. A diferencia de Gerber, Ives cree que poner fin al crédito para vehículos eléctricos y quitar subsidios a los fabricantes de automóviles de Detroit, Hyundai y otras compañías solo creará oportunidades para Tesla.

“Creo que Wall Street está empezando a digerir completamente los beneficios potenciales de Musk”, dijo Ives.

Las acciones de Tesla cerraron en un máximo histórico el martes, y gran parte de las ganancias recientes de la compañía han llegado después de la victoria de Trump. Pero Gerber siente que ese salto es porque los inversores creen que Tesla tendrá una ventaja cuando se trata de conducción autónoma porque Trump podría otorgar a la compañía una licencia de autonomía nacional.

Sin embargo, él piensa que Tesla será el “gran perdedor” de los negocios de Musk debido a la promesa de Trump de poner fin al crédito fiscal para vehículos eléctricos para los fabricantes de automóviles.

“Para Tesla, no veo mucho beneficio en esto”, dijo. “Elon está engañando a la gente al decir que perjudica a la competencia si el crédito desaparece”.

Las otras compañías de Musk, incluida su compañía de inteligencia artificial, xAI, podrían cosechar los beneficios de trabajar dentro de la administración Trump, dijo.

“La IA es una inversión transformadora que creará muchos problemas regulatorios y gubernamentales, especialmente en torno a la seguridad y la información”, dijo Gerber. “Hay mucho beneficio, desde una perspectiva de IA, de tener a Elon donde está”.

La relación entre los dos hombres no tiene paralelo en la historia de Estados Unidos, dijo David Nasaw, biógrafo de los magnates empresariales estadounidenses Andrew Carnegie y William Randolph Hearst. Señaló que Musk, a un nivel diferente a otros magnates, ha dependido de subsidios y decisiones gubernamentales favorables para su éxito desde Tesla hasta SpaceX.