Florida: Universidades darán poder migratorio a su policía

Tallahassee.- Los departamentos de policía de al menos tres universidades públicas en Florida intentan llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para aplicar las leyes de inmigración en los campus.

Es un cambio significativo en la política para las escuelas, que anteriormente se consideraban "lugares delicados" y estaban protegidas de tales actividades policiales bajo una política federal que el gobierno del presidente Donald Trump rescindió.

El cambio llega en un momento en que funcionarios federales están revocando las visas de estudiantes internacionales y utilizando lo que los críticos dicen son nuevas tácticas con justificaciones vagas para expulsar a algunos estudiantes del país.

La Universidad Atlántica de Florida (FAU, por sus siglas en inglés) en Boca Raton, la Universidad de Florida en Gainesville y la Universidad del Sur de Florida en Tampa intentan autorizar a sus policías del campus para que hagan respetar las leyes de inmigración, confirmaron representantes de las escuelas a la agencia AP.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, le ha dado prioridad a apoyar la agenda de deportación masiva de Trump, firmando nuevas leyes que requieren que las agencias locales y estatales hagan sus "mayores esfuerzos" para apoyar la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Joshua Glanzer, portavoz de la FAU, indicó que "se prevé que todas las escuelas estatales" en Florida intenten obtener la autoridad ampliada para poner en práctica las leyes de inmigración.

"Simplemente estamos siguiendo la orientación de la directriz del gobernador del 19 de febrero a las agencias policiales del estado, entre las cuales están incluidos el departamento de policía de la FAU y otros departamentos de policía de universidades estatales", manifestó Glanzer en un comunicado.

Las escuelas aún no aparecen en un registro en línea de agencias que participan en lo que se conoce como el programa 287(g), que le permite al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas capacitar a policías seleccionados y autorizarlos a que ayuden a controlar la inmigración.

Si se aprueba, los departamentos de policía universitarios podrían estar entre los primeros en el país en recibir tal autoridad.

Bajo un modelo de grupo de trabajo 287(g), como el acuerdo que intenta obtener la Universidad de Florida, los policías participantes tendrían la autoridad para interrogar a "cualquier extranjero o persona que se crea que es un extranjero" con respecto a su derecho a permanecer en el país, así como la facultad de hacer arrestos sin una orden judicial en algunos casos.

Jennica Charles, hija de inmigrantes haitianos que estudia ciencias políticas en la FAU, indicó que la noticia fue "impactante". Charles hizo notar que encontró una comunidad acogedora en la escuela en el sur de Florida, una región que durante mucho tiempo ha sido un destino para estadounidenses de primera y segunda generación. En años recientes, la FAU anuncia en sus promociones que cuenta con el "cuerpo estudiantil más racial y culturalmente diverso" en el sistema de universidades públicas de Florida.

"¿Quién puede decir que alguien no me detiene y dice: 'oh, tengo aspecto de que no pertenezco aquí'?", preguntó Charles. “Definitivamente creo que va a hacer que la gente se sienta más insegura, ya sea que seas alguien con estatus de inmigrante o no”.

La Alianza de Presidentes en Educación Superior e Inmigración es una de las organizaciones que brinda orientación a los administradores escolares mientras sortean este nuevo nivel de escrutinio gubernamental en los campus universitarios estadounidenses.

Miriam Feldblum, directora ejecutiva del grupo, dice que el incremento en la acción policial podría llevar a los estudiantes a evitar acudir a recursos escolares como los de orientación, o alejarse de la vida en el campus, por temor a que cualquier interacción pudiese atraer atención.

"Se supone que los campus universitarios son lugares seguros para el aprendizaje, el apoyo, el crecimiento", apuntó Feldblum. "Convertirlos en sitios donde se aplican las leyes de inmigración socava nuestra capacidad fundamental para fomentar entornos académicos seguros, inclusivos y de encuentros inesperados y afortunados".