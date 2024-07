Mandatarios en Latinoamérica condenan incidente en acto de campaña de Trump

Foto: Associated Press

Pensilvaniañ.- Mandatarios de varios países de Latinoamérica condenaron el sábado el incidente violento que se registró durante un acto de campaña del expresidente Donald Trump en Pensilvania.

La campaña de Trump indicó en un comunicado que el virtual candidato republicano se encuentra “bien” tras ser retirado del escenario por agentes del Servicio Secreto estadunidense al momento en que cuando aparentemente se escucharon disparos entre los presentes.

De acuerdo con dos funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato, el agresor no estaba entre la multitud y fue abatido por agentes del Servicio Secreto.

A través de su cancillería, México condenó el sábado el incidente y le deseó pronta recuperación al expresidente.

Al reprobar lo sucedido a Trump, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en un mensaje de su cuenta de X que la “violencia es irracional e inhumana”.

La postura de López Obrador fue respalda por la futura presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nada justifica la violencia política. En democracia, la libertad de ideas no deja espacio para estos actos”, expresó en su cuenta de la red social la canciller mexicana Alicia Bárcena al condenar también el hecho.

Por su parte, el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo también se manifestó a través de su cuenta en X.

“El camino de la violencia no es el camino de la democracia. Lamento y condeno el atentado sufrido por el candidato Trump en EE.UU., y espero su pronta recuperación”, declaró.

Mientras que en un comunicado oficial, el gobierno argentino señaló que “el presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato” y reiteró que “la bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre”.

El presidente panameño José Raúl Mulino expresó en la red social X “mi enérgica condena al evento ocurrido contra el expresidente Donald Trump”.

“Este acto de violencia, atenta contra la seguridad y la estabilidad democrática”, subrayó.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro repudió la noche del sábado, en medio de un acto de campaña, el atentado contra Trump, a quien le deseó una pronta recuperación.

“Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump, salud y larga vida”, afirmó. “Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz, le dé la tranquilidad”.