Impondrá Trump aranceles a México y Canadá el 1 de marzo: Reuters

Washington.– A horas de que se cumpliera el plazo para la entrada de los aranceles a productos de México y Canadá anunciados por el presidente Donald Trump para el 1 de febrero de 2025, esta mañana tres fuentes cercanas a este plan dieron a conocer a la agencia Reuters que será hasta el 1 de marzo cuando entrarán en vigencia.

La agencia destacó que, a pesar de la filtración por parte de estos trabajadores, no hay aún nada oficial hasta que el presidente de Estados Unidos haga el anuncio.

Además, las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto, dijeron que no tenían detalles sobre una tasa arancelaria final, pero señalaron que Trump ha dicho constantemente que planea imponer un arancel del 25 por ciento a las importaciones de los dos países, aunque no sería generalizada pues habría algunos productos que quedarían fuera, serían "pocos y espaciados", como afirmó un funcionario del gobierno este viernes.

Sobre la posible imposición de aranceles, esta mañana la presidenta de México Claudia Sheinbaum Parado dio a conocer desde Palacio Nacional que ya tenía un plan A, B y hasta un plan C sobre las medidas que tomaría en caso de que las amenazas de Trump se hagan realidad.

La aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a sus dos países vecinos llega después de que Trump señaló que México y Canadá hacen poco por controlar el tráfico de migrantes y fentanilo a su país, además del déficit comercial, que en el caso mexicano, de acuerdo con el Gobierno de México, hasta 2021 ascendió hasta los 35 mil 449 millones de dólares.