EU: Autoridades de 4 estados reportan fallas en el servicio 911

Varias agencias policiales en Estados Unidos reportaron fallas que afectaron durante algunas horas los servicios de llamadas de emergencias 911 debido a la instalación de un poste de luz, dijo el jueves un funcionario de la empresa a cargo de las líneas de fibra óptica.

Se reportaron interrupciones el miércoles por la noche en Nebraska, Nevada, Dakota del Sur y Texas. El servicio se restableció el jueves por la mañana en los cuatro estados.

Aunque la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y otras agencias estaban investigando, los cortes en Nevada, Dakota del Sur y Nebraska se debieron a una línea de fibra cortada "debido a que una empresa externa instaló un poste de luz, no relacionado con nuestro servicio", dijo Mark Molzen, director de problemas globales para Lumen Technologies, en un correo electrónico a The Associated Press. El servicio se restableció en dos horas y media, señaló.

"Estamos al tanto de los informes de cortes relacionados con el 911 y actualmente estamos investigando", dijo la FCC en un comunicado publicado en la red social X. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), que gestiona el Programa Nacional 911, dijo en un comunicado que su Oficina de Servicios Médicos de Emergencia "está monitoreando el asunto".

El Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur indicó en un comunicado publicado en las redes sociales el miércoles por la noche que estaba al tanto de una interrupción del servicio 911 en todo el estado. La agencia señaló que el envío de mensajes de texto al 911 funcionaba en la mayoría de los lugares y que la población aún podía comunicarse con las autoridades locales a través de líneas que no eran de emergencia. Menos de dos horas después, la agencia señaló que se restableció el servicio al sistema 911 del estado.

Esa misma noche, el servicio de emergencias 911 del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas advirtió a través de las redes sociales sobre una suspensión que afectaba al servicio 911 y llamadas que no eran de emergencia. Las llamadas desde teléfonos fijos no funcionaban, pero las autoridades indicaron que podían ver los números de quienes llamaban desde teléfonos celulares.

"Marque en un dispositivo móvil y podremos ver su número y le devolveremos la llamada de inmediato", publicó el departamento.

Aproximadamente dos horas después, el departamento publicó que el servicio se había restablecido y que todos los que llamaron durante la falla habían sido contactados nuevamente vía telefónica y se les había brindado asistencia.