Manifestantes se enfrentan en la UCLA

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Manifestantes rivales se enfrentaron el miércoles en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a puñetazos, empujones, patadas y usando palos para golpearse entre sí. Horas antes, la policía irrumpió en un edificio de la Universidad de Columbia tomado por manifestantes propalestinos y disolvieron una protesta que había paralizado a la escuela e inspirado otras más.

Tras un par de horas de escaramuzas entre manifestantes propalestinos y proisraelíes en la UCLA, policías con cascos y escudos formaron vallas y separaron lentamente a los grupos. Esto calmó la violencia y el lugar estaba tranquilo mientras amanecía. La UCLA canceló clases el miércoles e instó a la gente a evitar el área donde ocurrieron los enfrentamientos.

“Debido a la angustia causada por la violencia que tuvo lugar en Royce Quad anoche y temprano esta mañana, todas las clases están canceladas hoy”, dijo la universidad en un comunicado.

Los estudiantes instalaron campamentos en las universidades para pedir a las instituciones que dejen de hacer negocios con Israel o empresas que apoyan la guerra en Gaza. El movimiento de protesta estudiantil se ha extendido por todo el país como ningún otro en el siglo XXI. La irrupción de la policía en algunos campus hizo recordar el movimiento de protesta en la época de la guerra de Vietnam, que fue mucho más generalizado.

Ha habido confrontaciones con las autoridades y más de 1.000 personas han sido arrestadas. En casos más infrecuentes, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas han establecido acuerdos para restringir las perturbaciones a la vida del campus y a las próximas ceremonias de fin de cursos.

Los enfrentamientos en la UCLA se produjeron en los alrededores de un campamento establecido por manifestantes propalestinos, que levantaron una línea de barricadas para desfiles, contrachapado y plataformas de madera en los límites del campamento, mientras que manifestantes contrarios trataban de derribarlas. En un video se muestran fuegos artificiales estallando dentro y por encima del campamento.

Varias personas arrojaron sillas y otros objetos y, en un momento dado, un grupo arremetió contra una persona que yacía en el piso, pateando y golpeando con palos hasta que otras personas la sacaron del tumulto.

Se desconoce cuántas personas salieron lesionadas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó a la violencia como “absolutamente aborrecible e inexcusable” en una publicación hecha en la red social X y dijo que los oficiales del departamento de policía de Los Ángeles estuvieron en el lugar. Al parecer, también acudieron efectivos de la patrulla de caminos de California. La Universidad dijo que había solicitado la ayuda.

La seguridad se intensificó el martes en el campus después de que las autoridades informaron que hubo “altercados físicos” entre facciones de manifestantes.

El martes por la noche, policías de Nueva York entraron en el campus de Columbia después de que la universidad pidiera ayuda, según un comunicado publicado por un vocero. Se desalojó un campamento en los terrenos de la escuela y el edificio Hamilton Hall, donde una hilera de policías entró por una ventana del segundo piso con una escalera. Los manifestantes habían ocupado el vestíbulo del edificio unas 20 horas antes.

“Después de que la universidad supo durante la noche que el Hamilton Hall había sido ocupado, vandalizado y bloqueado, no tuvimos otra opción”, señaló un comunicado de la universidad. “La decisión de contactar a (la policía de la ciudad) fue en respuesta a las acciones de los manifestantes, no a la causa que defienden. Hemos dejado claro que la vida del campus no puede verse interrumpida sin cesar por manifestantes que violan las normas y la ley”.

Varias docenas de personas fueron arrestadas en el edificio después de que los manifestantes hicieron caso omiso de un ultimátum previo para que abandonaran el campamento el lunes o serían suspendidos, mientras otras universidades aumentaban sus esfuerzos para acabar con las manifestaciones inspiradas por Columbia.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo en el programa “Morning Joe” de MSNBC que la policía tuvo que trasladarse a Hamilton Hall “por la seguridad de esos niños”.

Además, nuevamente culpó a agitadores externos por la toma del edificio, aunque no proporcionó evidencia específica para respaldar el argumento, que fue cuestionado por los organizadores y participantes de la protesta.

Adams dijo que unas 300 personas fueron arrestadas durante la represión policial en la Universidad de Columbia y el City College.

Fabien Lugo, estudiante de primer año y que dijo no haber participado en las protestas, dijo que se oponía a la decisión de la universidad de recurrir a la policía.

“Esto es demasiado intenso”, dijo. “Parece más una escalada que una desescalada”.

La Universidad de Brown, otro miembro del prestigioso grupo de universidades de la “Ivy League”, alcanzó un acuerdo el martes con los manifestantes en su campus de Rhode Island. Los inconformes dijeron que cerrarían su campamento a cambio de que los administradores votaran para considerar dejar de invertir en Israel en octubre. Parecía tratarse del primer acuerdo en el que una universidad estadounidense aceptó la desinversión tras las protestas.

La intervención policial en Columbia se produjo en el 56to aniversario de una operación similar para aplastar una ocupación del edificio Hamilton Hall por parte de manifestantes que protestaban contra el racismo y la Guerra de Vietnam.

Antes de que la policía llegara a Columbia, la Casa Blanca condenó el desafío en el lugar y en la Universidad Politécnica Estatal de California, en Humboldt, donde los manifestantes ocupaban dos edificios desde hacía más de una semana hasta que agentes con porras intervinieron el martes de madrugada y detuvieron a 25 personas.

El presidente, Joe Biden, cree que los alumnos que ocupan edificios académicos emplean una “estrategia absolutamente errónea”, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Por su parte, el expresidente Donald Trump, llamó al programa de Sean Hannity en Fox News para comentar los disturbios en Columbia mientras se emitían imágenes en vivo de la policía desalojando el edificio Hamilton. Trump elogió a los agentes.

“Pero nunca debió llegar a esto”, dijo a Hannity.

Las protestas en campus de todo el país comenzaron en Columbia en respuesta a la ofensiva israelí en Gaza, después de que un ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre dejara unos 1.200 muertos, casi todos civiles, y tomara unos 250 rehenes. Bajo la promesa de erradicar a Hamás, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos, según oficiales palestinos.

Israel y sus aliados han tachado las protestas estudiantiles de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que esas acusaciones se emplean para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido grabados haciendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico que aspira a defender los derechos de los palestinos y denunciar la guerra.