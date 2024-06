Encuentran salva a senderista que llevaba 10 días en las montañas de California

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Santa Cruz.– Un senderista que estuvo desaparecido durante 10 días fue hallado a salva en las montañas del norte de California, informaron autoridades.

Lukas McClish, de 34 años, salió de la comunidad rural de Boulder Creek para hacer senderismo el 11 de junio, y el 16 fue reportado como desaparecido, de acuerdo con la policía del condado de Santa Cruz.

Testigos escucharon que alguien pidió ayuda el jueves y los equipos de búsqueda pudieron localizar a McClish con drones en el parque estatal Big Basin Redwoods, a más de 11 kilómetros (7 millas) de Boulder Creek, indicó la policía.

Las fotos muestran a McClish cubierto de tierra mientras abraza a sus familiares en un emotivo reencuentro. No sufrió lesiones a lo largo de esos 10 días, y dijo al canal KGO-TV que pudo beber agua durante la terrible experiencia. Indicó que se perdió durante lo que se suponía iba a ser una caminata de tres horas y no pudo reconocer algunos puntos de referencia destruidos por incendios.

McClish dijo que se sentía conmovido al ver a todas las personas que le habían buscado.

“Fue realmente conmovedor”, declaró a la televisión.

McClish no respondió a una solicitud de comentarios que le hizo The Associated Press.

Boulder Creek se encuentra en las montañas costeras de Santa Cruz y está a unos 109 kilómetros (68 millas) al sur de San Francisco.