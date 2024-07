El ejército ucraniano se retira de posiciones

Kiev.- Las fuerzas ucranianas se han retirado de un vecindario a las afueras de Chasiv Yar, una ciudad estratégica en la localidad oriental de Donetsk que se ha visto reducida a escombros tras meses de ataques rusos, según indicó el jueves un portavoz del ejército ucraniano.

Chasiv Yar está a una escasa distancia al oeste de Bájmut, que fue tomada por Rusia el año pasado tras una dura batalla de 10 meses. Durante meses, las fuerzas rusas se han centrado en capturar Chasiv Yar, una localidad que tiene una estratégica posición elevada. Su caída pondría en riesgo otras ciudades cercanas, comprometería rutas de suministro cruciales para Ucrania y acercaría a Moscú a su objetivo declarado de tomar toda la región de Donetsk.

El ejército ucraniano se retiró de un vecindario nororiental en la localidad de Nazar Voloshyn, según dijo a The Associated Press el vocero de las fuerzas terrestres de Khortytsia en un mensaje escrito a The Associated Press.

Las posiciones defensivas en la localidad habían quedado “destruidas”, señaló, y había un riesgo de fuertes bajas si las tropas permanecían en la zona. Rusia no dejó “ni un edificio intacto”, añadió.

Meses de constante fuego de artillería rusa han devastado Chasiv Yar, donde han ardido viviendas y oficinas municipales y un pueblo que antes tenía 12.000 habitantes ha quedado desierto.

La intensidad de la ofensiva rusa en la línea defensiva ucraniana en esa zona ha crecido en el último mes, dijo Voloshyn,

Sólo en la última semana, señaló, Rusia realizó más de 1.300 ataques, con casi 130 bombas planeadoras y 44 asaltos por tierra.

Otras operaciones rusas en las últimas semanas se han centrado en tomar asentamientos cercanos que les permitirían avanzar sobre Kramatorsk y Sloviansk, las ciudades más grandes en la zona controlada por Ucrania de la región de Donetsk.

Los comandantes ucranianos en la zona dicen que siguen al límite de sus recursos, debido en gran parte a los meses de interrupción en la asistencia militar estadounidense, que puso a la defensiva a las tropas ucranianas.

Miembros de la brigada de artillería en Chasiv Yar dijeron en junio que habían empezado a llegar suministros estadounidenses de munición.

En otros lugares de Ucrania, el gobernador de la región norteña de Chernígov, Viacheslav Chaus, informó de 22 drones lanzados por Rusia la noche anterior. Uno golpeó una instalación de infraestructura en la región norteña de Chernígov y dejó a casi 6.000 clientes sin electricidad, señaló. El esto fueron derribados, añadió.

Rusia mantiene los ataques contra la maltrecha infraestructura energética ucraniana, que provocan apagones de varias horas en todo el país. Las autoridades ucranianas han advertido que la situación podría empeorar con la llegada del invierno.