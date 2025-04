Kevin De Bruyne dice adiós al Manchester City

Manchester.- Tras varios meses de rumores, Kevin De Bruyne ha anunciado en su cuenta de Instagram que estos serán sus últimos meses como jugador del Manchester City. “Viendo esto, ya os podéis imaginar de qué va esto”, relata en su carta dirigida a los aficionados del conjunto skyblue: “Así que quiero decir directamente que estos son mis últimos meses como jugador del Manchester City”.

“Nada de esto es fácil de escribir, pero como jugadores de fútbol, todos sabemos que este día va a llegar”, ha dicho. En los últimos meses se había hablado en medios de comunicación de la posibilidad de que De Bruyne estuviera ante sus últimos días a las órdenes de Pep Guardiola.

De Bruyne no ha perdido la ocasión para agradecerle a los aficionados, sus compañeros y los trabajadores del City por los diez años que ha durado su segunda etapa en Inglaterra. “El fútbol me llevó a esta ciudad, a todos vosotros. Sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad, este club, esta gente... me lo han dado todo. Yo no tenía otra opción que dárselo todo de vuelta”, ha explicado.

El futbolista belga no ha dudado en calificar su paso por el City, como el mejor momento de su carrera: “Toda historia tiene un final, pero este ha sido el mejor capítulo”. Falta por ver si se siguen cumpliendo los pronósticos y el legendario centrocampista continúa su carrera en Estados Unidos.