Despiden a hombre que murió protegiendo a su familia en mitin de Trump

Corey Comperatore era el nombre de un hombre de 50 años de edad que perdió la vida por salvarle la vida a su familia durante el supuesto atentado ocurrido contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mitin realizado este sábado 13 de julio. Ahora, su familia lo despide como un héroe.

Fue el gobernador de Pensilvania, Josh Shapira, quien confirmó la identidad del hombre que había asistido al evento del Partido Republicano y se lanzó sobre su familia para protegerla y salvarla de las balas emitidas durante el ataque que causó gran conmoción a nivel internacional.

A través de sus redes sociales, una joven de nombre Allyson Comperatore e identificada como hija de Corey Comperatore, se despidió del hombre diciendo que era el mejor padre del mundo, una persona que amaba intensamente a Dios y un ser que ante todo, protegía a su familia.

“Era el mejor padre que una niña podría pedir. Mi hermana y yo nunca necesitamos nada. Usted llamaba, él respondía y hacía lo que se necesitara, y si no sabía cómo, descubría cómo hacerlo”, expresó la joven.

Asimismo, Allyson señaló que aunque los medios de comunicación no lo tratarán así, su padre murió por ser un héroe “en la vida real”. Explicó que el amor del hombre era tan grande que se tiró al suelo para protegerla a su madre y a ella de las balas que iban en su dirección.

“Amaba a su familia. Realmente nos amaba lo suficiente como para recibir una bala real por nosotros. Y no quiero nada más que llorar sobre él y decirle gracias. No quiero nada más que despertar y que esto no sea una realidad para mí y mi familia”, dijo la hija de Corey.

¿Quién era Corey, hombre que murió por salvar a su familia durante el atentado de Donald Trump?

De acuerdo con la información que ha dado a conocer el gobernador Josh Shapira, Corey Comperatore, padre de familia que murió como un héroe en el mitin de Pensilvania, era bombero de profesión y “amaba a su comunidad”, especialmente a sus seres queridos.

El funcionario de Pensilvania señaló que al hablar con sus seres queridos, le dijeron que el hombre de 50 años de edad acudía a misa cada domingo y que además era un fiel seguidor del expresidente Donald Trump, razón por la que estaba muy emocionado de acudir al mitin del sábado.