Desaparecen 16 tras hundirse yate turístico en el Mar Rojo

El Cairo.- Un yate turístico se hundió en el Mar Rojo el lunes después de advertencias sobre aguas turbulentas y 16 personas desaparecieron, dijeron funcionarios egipcios.

El gobernador de la región del Mar Rojo, Amr Hanafy, dijo que los rescatistas salvaron a 28 personas de la embarcación al sur de la ciudad costera de Marsa Alam, y algunas fueron trasladadas por aire para recibir tratamiento médico.

Hanafy visitó el lugar donde se hundió la embarcación, según una actualización de la Gobernación del Mar Rojo en Facebook. Un total de 44 personas estaban a bordo del yate, incluidos 13 egipcios, que incluyen a miembros de la tripulación, y 31 extranjeros de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia, Bélgica, Suiza, Finlandia, China, Eslovaquia, España e Irlanda.

El gobernador confirmó que los rescatistas todavía estaban buscando a los desaparecidos, incluidos cuatro egipcios y 12 extranjeros. Mientras tanto, los que sobrevivieron solo sufrieron contusiones y abrasiones y fueron llevados a un hotel en Marsa Alam en buen estado.

El barco, llamado Sea Story, no tenía problemas técnicos, obtuvo todos los permisos requeridos antes del viaje y fue revisado por última vez para la seguridad naval en marzo, según los funcionarios.

Los informes preliminares, basados en declaraciones de la tripulación del yate y los turistas, dijeron que una gran ola chocó contra el barco, causando que se volcara, según la actualización de la gobernación. Algunos de los pasajeros estaban dentro de las cabinas cuando ocurrió el hecho, según las declaraciones.

La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo que estaba proporcionando apoyo consular a “un número de ciudadanos británicos y sus familias” después del hundimiento.

El Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda también informó a The Associated Press en un correo electrónico que está “al tanto de este incidente y está proporcionando asistencia consular” sin revelar más detalles.

La gobernación recibió un informe poco antes del amanecer del lunes de una llamada de socorro hecha desde el yate, que había salido de Marsa Alam para un viaje de cinco días.

No estaba inmediatamente claro qué causó que el yate de cuatro cubiertas y casco de madera motorizado se hundiera. Pero la Autoridad Meteorológica Egipcia el sábado advirtió sobre turbulencias y olas altas en el Mar Rojo y aconsejó no efectuar actividad marítima el domingo y lunes.

Una persona que respondió el teléfono en la empresa que opera el yate, Dive Pro Liveaboard en Hurghada, Egipto, dijo a The Associated Press que no tienen “ninguna información” y colgó.

Según su sitio web, el Sea Story fue construido en 2022 y puede albergar a 36 pasajeros.

El ejército egipcio estaba coordinando las operaciones de rescate con la gobernación.

Muchas compañías turísticas han detenido o limitado los viajes en el Mar Rojo debido a los peligros de los conflictos en la región.