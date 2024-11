Arrestan a 3 uzbekos por el asesinato de un rabino israelí-moldavo

Foto: Associated Press

Dubái.- La policía de los Emiratos Árabes Unidos arrestó a tres ciudadanos uzbekos por el asesinato de un rabino israelí-moldavo, un ataque que ha suscitado preocupaciones para la creciente comunidad israelí en el país.

La declaración el lunes del Ministerio del Interior del país no ofreció un motivo para el asesinato de Zvi Kogan, aunque un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo más tarde a The Associated Press que simplemente había sido “asesinado por ser quien era”.

Kogan, de 28 años, un rabino ultraortodoxo que desapareció el jueves, dirigía una tienda de comestibles kosher en la ciudad futurista de Dubái, donde los israelíes han acudido en masa para comercio y turismo desde que los dos países establecieron lazos diplomáticos en los Acuerdos de Abraham de 2020.

El acuerdo se ha mantenido a pesar de más de un año de crecientes tensiones regionales desencadenadas por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Pero la devastadora ofensiva de represalia de Israel en Gaza y su invasión del Líbano, después de meses de lucha con el grupo militante Hezbollah, han avivado la ira entre los emiratíes, los ciudadanos árabes y otros residentes en los EAU.

La declaración del Ministerio del Interior identificó a los tres hombres como Olimboy Tohirovich, de 28 años, Makhmudjon Abdurakhim, de 28 y Azizbek Kamilovich, de 33. La agencia de noticias estatal WAM mostró imágenes de los tres hombres, con los ojos vendados, vestidos con uniformes de prisión y chanclas.

La investigación preliminar sobre los hombres es “en preparación para remitirlos a la fiscalía pública para una investigación más profunda”, dijo el Ministerio del Interior.

No estaba claro de inmediato si los tres hombres tenían abogados o habían buscado asistencia consular en los EAU, una nación autocráticamente gobernada de siete emiratos en la península arábiga. El consulado de Uzbekistán en Dubái no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los arrestos.

Informes de medios israelíes, citando a funcionarios de seguridad no identificados, habían alegado que uzbekos estaban involucrados en el asesinato de Kogan. Bandas criminales transnacionales previamente han sido contratadas en complots iraníes dirigidos a disidentes y otros.

Irán, que apoya a Hamás y Hezbollah, también ha amenazado con represalias contra Israel después de una ola de ataques aéreos que Israel llevó a cabo en octubre en respuesta a un ataque con misiles balísticos iraníes. La embajada de Irán en Abu Dabi ha negado que Teherán estuviera involucrado en el asesinato del rabino.

Aunque la declaración de los EAU no mencionó a Irán, los servicios de inteligencia iraníes han llevado a cabo secuestros pasados en los EAU.

Funcionarios occidentales creen que Irán realiza operaciones de inteligencia en los EAU y mantiene vigilancia sobre los cientos de miles de iraníes que viven en todo el país.

Se sospecha que Irán secuestró y posteriormente asesinó al nacional británico-iraní Abbas Yazdi en Dubái en 2013. Irán también secuestró al nacional iraní-alemán Jamshid Sharmahd en 2020 desde Dubái, llevándolo de vuelta a Teherán, donde fue ejecutado en octubre.

El domingo, el primer ministro Benjamin Netanyahu también ofreció una referencia indirecta a Irán en comentarios sobre el asesinato de Kogan.

“Aprecio mucho la cooperación de los EAU en la investigación del asesinato”, dijo. “Fortaleceremos los lazos entre nosotros frente a los intentos del eje del mal de dañar la relación de paz entre nosotros”.

El Mercado Rimon, una tienda de comestibles kosher que Kogan administraba en la concurrida carretera Al Wasl de Dubái, estaba cerrado el domingo. A medida que las guerras han sacudido la región, la tienda ha sido el objetivo de protestas en línea por parte de los partidarios de los palestinos. Las mezuzás en las puertas delantera y trasera del mercado parecían haber sido arrancadas.

El cuerpo de Kogan fue trasladado de vuelta a Israel el lunes antes de un funeral planeado para el día siguiente.

El funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que habló con la AP bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso y asuntos diplomáticos, dijo que las autoridades creen que la muerte de Kogan provino de su identidad como judío ultraortodoxo, no de otra cosa.

“Fue atacado por ser quien era”, dijo el funcionario.

Desde los ataques del 7 de octubre, los israelíes y los judíos en los EAU han estado en alerta. Los servicios religiosos judíos, que requieren 10 hombres para llevarse a cabo, todavía se realizan, pero no en los sitios previamente utilizados por la comunidad, dijo el funcionario.

El funcionario reconoció que probablemente haya tensiones bajo la superficie en los EAU, pero elogió al gobierno emiratí por su investigación sobre el asesinato de Kogan. Los servicios de seguridad israelíes han estado involucrados en la investigación, dijo el funcionario. Eso probablemente incluye al Mossad, el servicio de inteligencia extranjera de Israel.

Los EAU, aunque han criticado enérgicamente la conducta del ejército israelí en la Franja de Gaza, han mantenido sus relaciones diplomáticas con Israel. Los diplomáticos israelíes también han regresado a Bahréin, dijo el funcionario.

“Puede que no estén de acuerdo con lo que hacemos en la guerra... pero el diálogo les permite enviar toda la ayuda humanitaria”, dijo el funcionario sobre el gobierno emiratí.

El funcionario agregó: “Ha sido un desafío para la relación, pero de alguna manera, eso la mantiene fuerte”.