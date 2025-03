Cuba sufre nuevo apagón masivo tras caída del sistema eléctrico

Foto: Associated Press

La Habana.- Cuba sufrió un nuevo apagón masivo este viernes por la noche debido a una desconexión del Sistema Energético Nacional, informaron las autoridades de la isla.

El Ministerio de Energía y Minas confirmó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que alrededor de las 8:15 de la noche una avería en la Sub-estación del Diezmero, en la periferia de La Habana, provocó “la pérdida importante de generación en el occidente de Cuba y con ello la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” y señaló que “trabaja en el proceso de recuperación”.

Las calles de La Habana quedaron vacías y silenciosas en medio del apagón y solo se divisaban iluminados algunos edificios como hoteles que contaban con plantas generadoras.

The Associated Press constató que una media docena de barrios de la capital no tenían luz, al tiempo en que desde varias provincias del país caribeño se reportaba en redes sociales la falta de energía, por lo que millones de cubanos habían quedado a oscuras. El servicio de internet se vio afectado y era irregular, así como la telefonía en general.

Usuarios de ciudades próximas a La Habana, la capital, como Artemisa o más lejanas, como Guantánamo, Santiago de Cuba o Santa Clara, también reportaron haber sufrido el corte de la luz pasada las 8:00 de la noche.

El periodista de medios oficiales, Lázaro Manuel Alonso, indicó que se evaluaba el alcance del apagón y se investigaban las causas de la avería.

Un reporte previo el viernes temprano de la Unión Eléctrica —la dependencia estatal que regula al sector— informó en su informe diario que la demanda para la hora pico sería de unos 3 mil 250 megavatios y el déficit alcanzaría unos 1.380 megavatios o sea que el 42 por ciento del sistema energético nacional estaría apagado en el momento de mayor demanda que suele ser entre las 6:00 y las 8:00 de la noche, el momento en que las familias regresan a sus hogares, realizan las labores y cocinan. La cifra no es la más alta de los últimos tiempos.

Cuba sufrió tres desconexiones de su sistema energético nacional a finales del año pasado en octubre, noviembre y diciembre que dejaron a la isla a oscuras en medio de una seria crisis económica.

El más reciente apagón fue a inicios de diciembre debido también a una desconexión del sistema energético nacional, que obligó a suspender las clases y las actividades laborales hasta nuevo aviso.

El problema del abastecimiento de corriente eléctrica es uno de los más sensibles y pernicioso para la isla que atraviesa una fuerte crisis económica desde de la covid-19, sin que sus indicadores financieros se hayan recuperado debido a los efectos de la pandemia, un programa de medidas internas que desató un proceso inflacionario y, sobre todo, un endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, según los analistas.

El déficit energético se produce tanto por falta de combustible para echar a andar las plantas de generación, como las carencias en las desactualizadas y vetustas centrales termoeléctricas, la mayoría con más de 30 años de explotación, dicen los expertos.

Las autoridades comenzaron un agresivo programa de instalación de parques fotovoltaicos y prometieron que decenas de ellos estarán listos este año.

En ocasiones anteriores, los apagones, que también suelen afectar la cocción de alimentos en muchos sectores y el bombeo de agua, estuvieron en la base de manifestaciones antigubernamentales en 2021, 2022 y 2024.