Esposo le confiesa que es gay después de 2 hijos y ella lo apoya

Ciudad Juárez.– La sexualidad de las personas es compleja y puede cambiar con el tiempo, al menos eso es lo que mostró una joven en TikTok cuyo video se ha vuelto viral en las redes sociales. Y es que la mujer contó cómo después de varios años de matrimonio y dos hijos después, su pareja le confesó que era gay.

Para sorpresa de muchos, más allá de rechazarlo o hacerle reclamaciones, la mujer contó en su clip que decidió aceptarlo, seguir con él en su proceso de cambio e incluso apoyarlo con su nueva pareja.

La situación no tardó en generar un acalorado debate en las redes sociales, donde incluso otras mujeres contaron haber pasado por situaciones similares.

"Voy hablar con mi esposo por si acaso chao nos vemos luego", "si aceptó y lo acompaño en el proceso es porque el hombre hizo las cosas bien, lo habló y no la engaño", "no es humor 😔 me pasó lo mismo el papa de mis tres hijos le gustan los hombres para mi fue un golpe emocional muy duro 😢😭 pero entendi la vida", comentaron algunas personas.

Más tarde algunos usuarios le preguntaron si se trataba de un clip de humor, algo que ella confirmó, sin embargo, el clip dio pie para que muchas hablaron sobre lo que han vivido y que sí ha pasado en la realidad.