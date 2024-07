Corte de Apelaciones revisará orden sobre libros vetados en Texas

Nueva Orleans.- Un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans está revisando de nuevo su propia orden que exige a un condado de Texas que mantenga en las estanterías de las bibliotecas públicas ocho libros que tratan temas como el sexo, la identidad de género y el racismo.

Las autoridades del condado Llano habían retirado 17 libros de sus estanterías a raíz de las quejas recibidas por los temas tratados. Siete usuarios de la biblioteca alegaron que los libros habían sido retirados ilegalmente en una demanda contra las autoridades del condado. El juez federal de distrito Robert Pitman dictaminó el año pasado que los libros debían ser devueltos. Los abogados del condado Llano afirman que los libros fueron devueltos al tiempo que apelan la orden de Pittman.

Aunque los usuarios de la biblioteca afirman que retirar los libros constituye una represión ilegal de la libertad de expresión por parte del gobierno, las autoridades del condado han argumentado que tienen amplia autoridad para decidir qué libros deben figurar en las estanterías de la biblioteca y que esas decisiones son una forma de expresión gubernamental protegida por la Constitución.

El 6 de junio, un panel de la corte federal de apelaciones del 5to Circuito se dividió en tres partes sobre el caso, lo que dio lugar a una orden de que ocho de los libros tenían que mantenerse en los estantes y otros nueve podían permanecer fuera.

Esa orden fue anulada el miércoles por la tarde después que la mayoría de los 17 miembros de la corte concediera a las autoridades del condado Llano una nueva audiencia ante el pleno del tribunal. La orden no especificó los motivos y aún no se ha programado la audiencia.

En su sentencia de 2023, Pitman, nombrado juez federal por el expresidente Barack Obama, dictaminó que los demandantes de la biblioteca habían demostrado que las autoridades de Llano “actuaron motivados por su animadversión a las ideas de los libros prohibidos”. Las obras iban desde libros infantiles hasta libros galardonados de no ficción, entre ellos “They Called Themselves the K.K.K: The Birth of an American Terrorist Group”, de Susan Campbell Bartoletti; e “It’s Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex and Sexual Health”, de Robie Harris.

Pitman fue respaldado en gran medida por el panel del 5to Circuito que falló el 6 de junio. El dictamen principal fue del juez Jacques Wiener, nombrado para el tribunal por el expresidente George H. W. Bush. Wiener afirmó que los libros fueron claramente retirados a instancias de funcionarios del condado que no estaban de acuerdo con sus mensajes.

La jueza Leslie Southwick, nombrada por el expresidente George W. Bush, se mostró básicamente de acuerdo, pero dijo que algunos de los libros retirados podrían someterse a una prueba judicial a medida que avanza el caso, señalando que algunos de los libros trataban más de “humor juvenil y flatulento” que de temas de mayor peso.

El juez Stuart Kyle Duncan, nominado por el expresidente Donald Trump, disintió totalmente, diciendo que sus colegas “se han nombrado a sí mismos copresidentes de cada junta de biblioteca pública en todo el 5to Circuito.”

El circuito abarca cortes federales en Mississippi, Luisiana y Texas.

La decisión de reexaminar el caso supuso una victoria para el condado Llano, cuyos abogados alegaron que el dictamen del 6 de junio contenía numerosos errores, incluida la falsa afirmación de que los libros no habían sido devueltos a las estanterías a la espera de la apelación.