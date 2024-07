Autor intelectual del ataque a las Torres Gemelas logra acuerdo con EU

Foto: Associated Press

Washington.- El hombre acusado de ser el principal conspirador de los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 aceptó declararse culpable, dijo el miércoles el Departamento de Defensa.

Se espera que Khalid Sheikh Mohammed y dos cómplices en el ataque presenten sus declaraciones ante la comisión militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba, la próxima semana.

El acuerdo de Estados Unidos con los hombres llega más de 16 años después de que comenzara su procesamiento por el ataque de Al Qaeda, y más de 20 años después de que militantes estrellaran aviones comerciales requisados ​​contra edificios, matando a casi 3 mil personas.

Las familias de muchas de las víctimas han dicho que querían que los hombres admitieran formalmente su culpabilidad. Los funcionarios del Pentágono se negaron a publicar de inmediato los términos del acuerdo.

El New York Times, citando a funcionarios no identificados del Pentágono, dijo que los términos incluían la condición que habían mantenido durante mucho tiempo los hombres de no correr el riesgo de ser condenados a muerte.