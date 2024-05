Aumenta 360% el pasaje del metro en Buenos AIres

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Buenos Aires.- Los vecinos de Buenos Aires sufren desde el viernes otro golpe a sus bolsillos con el fuerte incremento de 360 por ciento del pasaje del metro en un contexto de recesión económica.

El pasaje pasó de costar 125 pesos (13 centavos de dólar al cambio oficial) a 574 pesos (63 centavos de dólar) en el primero de los tres aumentos previstos hasta agosto en el nuevo cuadro tarifario de la empresa Subterráneos de Buenos Aires. El metro transporta en la actualidad a unos 900 mil pasajeros al día.

Las empresas de autobuses y trenes urbanos también han llevado a cabo fuertes incrementos de los boletos que venían posponiendo en el marco del plan de ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei quien, desde que asumió en diciembre, liberó los precios y redujo los subsidios en varios sectores como el del transporte público en medio de un inflación anual a abril de 289%.

La nueva tarifa del pasaje del metro entró en vigor luego de que la víspera una jueza de Buenos Aires levantó una medida aplicada previamente que había frenado el aumento tras la presentación judicial que hizo una diputada izquierdista.

La magistrada habilitó el nuevo cuadro tarifario tras recibir documentación que había requerido a la alcaldía capitalina y a la empresa concesionaria del servicio.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y legisladores capitalinos presentaron días atrás un amparo judicial calificando el aumento de escandaloso y cuestionando el cálculo de la tarifa y la quita de la mayor parte del subsidio por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Bregman criticó además el esquema de incrementos en tres tramos. “Se trata de una suba de más del 500 por ciento en dos meses cuando el boleto costará 757 pesos (84 centavos de dólar)”, señaló la legisladora.

Sofia Acosta, de 35 años, dijo a The Associated Press que su bolsillo se resentirá con el aumento porque usa todos los días el metro para ir a su trabajo y regresar a su domicilio y apuntó que “lo más preocupante es que la tarifa aumente y eso no se vea replicado en el servicio”.

“Lo peor detrás del aumento es que no ha habido inversiones en el subte (tren subterráneo). De hecho, hay líneas que conectan el centro de la ciudad con barrios más al norte que están en mejores condiciones que otras que conectan con la estación de trenes de Constitución (al sur). La gente viaja muy mal, en pésimas condiciones, viajamos todos apretados”, sostuvo Acosta.

Según la empresa concesionaria, el aumento del boleto es necesario para compensar el efecto de la inflación sobre los gastos operativos.

La versión original del cuadro tarifario fue modificada y la implementación del tercer tramo de incremento comenzará el 1 de agosto.

Los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis y los pasajeros frecuentes seguirán siendo beneficiados con descuentos.