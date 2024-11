Aplazan hasta febrero juicio contra Steve Bannon por fraude

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.-vEl juicio contra el exestratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, por la recaudación de fondos para la construcción del muro fronterizo fue pospuesto hasta el febrero, después de que los fiscales revelaron el lunes que el acusado dejó entrever en alguna ocasión que la campaña sin fines de lucro era “una estafa”.

El juicio contra Bannon, quien recientemente concluyó con una condena en una prisión federal por desacato al Congreso, estaba programado a iniciar el próximo mes por cargos estatales relacionados con la desaparecida campaña “We Build The Wall”. Bannon se ha declarado inocente.

La campaña de recaudación de fondos se lanzó en 2018, rápidamente recabó más de 20 millones de dólares y construyó de manera privada algunos cuantos kilómetros de vallas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero no tardó en tener problemas con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, fue objeto de una investigación federal y recibió críticas del entonces presidente Donald Trump, cuyas políticas fueron la base para la creación del organismo.

Bannon menospreció la campaña en sus inicios, dijeron los fiscales en una audiencia judicial el lunes.

”¿No es esto una estafa? No puedes construir el muro con esta cantidad de dinero”, escribió Bannon en un correo electrónico, según el fiscal Jeffrey Levinson. Añadió que Bannon continuó reprendiendo a los organizadores por solicitar dinero a la población para perseguir lo que consideraba como un plan poco plausible.

Sin embargo, Bannon cambió de opinión y se involucró con WeBuildTheWall Inc. porque vio una oportunidad para avanzar y ganar dinero para su propio grupo sin fines de lucro, dijo Levinson.

Bannon, quien fue director de la campaña de Trump en 2016 y asesor de la Casa Blanca, presidió la junta directiva de la caridad del muro.

Bannon no estuvo presente en la corte para la audiencia del lunes, pero asistió de forma virtual. No habló excepto para decir “sí, señora” cuando se le preguntó si entendía que debía estar en la corte para el comienzo de la selección del jurado, el 25 de febrero. Los fiscales pidieron el lunes un jurado anónimo, pero aún no se ha tomado una decisión.

Bannon, quien cumple 71 años la próxima semana, enfrenta cargos estatales que incluyen conspiración y lavado de dinero, los cuales ha calificado de “absurdos”. El fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, presentó los cargos después de que Trump indultó a Bannon por un proceso federal similar que estaba en sus primeras etapas.