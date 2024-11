Activistas protestan en cumbre climática de la ONU

Foto: Associated Press

Baku.- Cientos de activistas formaron una cadena humana afuera de uno de los principales salones plenarios en la cumbre climática de las Naciones Unidas en lo que tradicionalmente es su mayor día de protestas durante las conversaciones de dos semanas.

La manifestación en Bakú, Azerbaiyán, se repetirá en otros lugares del mundo en un “día de acción” global por la justicia climática que se ha convertido en un evento anual.

Los activistas ondearon banderas, chasquearon los dedos y murmuraron cánticos en una protesta silenciosa. Muchos de ellos se cubrieron la boca con la palabra “Silenciados”.

Los manifestantes sostuvieron carteles pidiendo más dinero para la financiación climática, que implica efectivo para la transición a una energía limpia y la adaptación al cambio climático. Esto ocurre mientras los negociadores en el lugar intentan concretar un acuerdo para exactamente eso, pero el progreso ha sido lento y los observadores dicen que la dirección de cualquier acuerdo aún no está clara.

Cansados pero inspirados, los activistas prometen 'seguir luchando'

Lidy Nacpil dijo que los manifestantes como ella “no están sorprendidos” por cómo van las negociaciones. Pero las victorias pasadas, como un fondo de pérdidas y daños que otorga efectivo a las naciones en desarrollo después de eventos climáticos extremos exacerbados por el cambio climático, mantienen a los organizadores en marcha, dijo Nacpil, coordinadora del Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre Deuda y Desarrollo.

“El papel que jugamos es aumentar la presión”, dijo sobre la acción. “Sabemos que no vamos a obtener los resultados que el mundo necesita en esta ronda de negociaciones, pero al menos acercarnos muchos pasos es nuestra esperanza, es nuestro objetivo”.

Añadió: “Creo que no tenemos otra opción que seguir luchando... Es la respuesta instintiva que cualquier ser, cualquier criatura viviente tendría, que es luchar por la vida y luchar por la supervivencia”.

Tasneem Essop dijo que se sintió inspirada por la acción, que fue desafiante de organizar. “Poder lograr algo donde las personas sientan su propio poder, ejerzan su propio poder y se inspiren de esta manera creativa, estoy súper emocionada por esto”, dijo.

Essop dice que no está “muy” optimista sobre un resultado en la financiación, pero sabe que la próxima semana será crucial. “No podemos terminar con un mal acuerdo para los pueblos del mundo, aquellos que ya están sufriendo los impactos del cambio climático, aquellos que necesitan adaptarse a una crisis creciente y escalada”, dijo. “Luchamos hasta el final”.

En un acuerdo para el efectivo climático, no hay mucho progreso

Los negociadores en la COP29, como se conoce la cumbre, están trabajando en un acuerdo que podría reportar cientos de miles de millones de dólares para los países más pobres. Muchos están en el Sur Global y ya sufren el costoso impacto de los desastres climáticos alimentados por el cambio climático. Varios expertos sostienen que se necesita un billón de dólares al año, o más, para compensar esos daños y para financiar la transición a una energía limpia que la mayoría de las naciones no pueden sufragar por su cuenta.

Samir Bejanov, subdirector negociador de las conversaciones climáticas de este año, dijo en una conferencia de prensa que las conversaciones sobre financiación climática avanzaban demasiado lentamente.

“Quiero repetir nuestro fuerte estímulo a todas las partes para que avancen tanto como sea posible”, dijo. “Necesitamos que todos se acerquen a la tarea con urgencia y determinación”.

Los observadores también se mostraron decepcionados por el ritmo del progreso.

“Esta ha sido la peor primera semana de una COP en mis 15 años asistiendo a esta cumbre”, dijo Mohamed Adow, de la organización de pensamiento climático Power Shift Africa. “No hay claridad sobre el objetivo de la financiación climática, la calidad de la financiación o cómo se va a hacer accesible a los países vulnerables”.

“Veo mucha frustración, sobre todo entre los países en vías de desarrollo”, comentó.

El ministro panameño de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro, coincidió, diciendo a The Associated Press que lo que ha visto hasta ahora en la COP29 no lo anima.

Señaló que ve muchas conversaciones, pero pocas acciones y apuntó que Panamá está en el grupo de países que menos emisiones de gases con efecto invernadero realizan pero más vulnerables a los daños causados por fenómenos agravados por el cambio climático.