Video: Confronta James Barousse a Corral ‘¡Tú me torturaste!’

Ciudad Juárez.- El antiguo líder de los jóvenes priistas, Christopher James Barousse confrontó a Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, cuando se presentaba en un foro anticorrupción en el estado de Sonora.

Como parte de los Diálogos por la Transformación, Corral Jurado explicaba cómo será el combate a la corrupción si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, en ese momento, el antiguo priista encaró a exfuncionario.

“Tú me perseguiste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto”, reclamó James Barousse, a lo que Corral Jurado respondió: “por jueces corruptos”.

Christopher James criticó que el exmandatario de Chihuahua hable sobre una estrategia contra la corrupción si durante su mandato no aplicó nada de esos conceptos.

“Cuántos dinero recuperaste en materia penal”, cuestionó Barousse y exgobernador respondió “como 280 millones”, “cero pesos, ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel ganaste”, replicó el expriista.

Corral Jurado dijo que James Barousse fue enviado Manlio Fabio Beltrones, “quien como él, recibió dinero de la nómina secreta de César Duarte, e incluso usaba a su mamá para recogerlo del sótano de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua”.

Christopher James Barousse fue procesado como involucrado en los desvíos millonarios en la administración de Duarte, fue encarcelado y luego absuelto.