Urge Congreso atender falta de medicamentos en el IMSS

Chihuahua.- Diputados locales, por mayoría de votos, exigieron a las autoridades federales y al IMSS emprendan una estrategia eficiente para abastecer de medicamentos a las instituciones públicas de salud a su cargo en Chihuahua.

La diputada Yesenia Reyes Calzadías informó que Chihuahua ha encabezado el listado de reportes con mayor desabasto de medicamentos para atender enfermedades como hipertensión, cáncer y diabetes, de acuerdo con la estadística acumulada desde el 2019 y de los datos aportados por organizaciones civiles.

Expuso que la Mega Farmacia del Bienestar, con la cual se garantizaría suministrar cualquier medicamento en un lapso no mayor a 48 horas, en enero apenas había surtido 67 recetas.

“En Chihuahua necesitamos que el gobierno federal se ocupe de las instituciones a su cargo y de una vez por todas se cuenten con los insumos y medicamentos necesarios para prestar un servicio de atención médica de calidad a la población y no tomar la salud como bandera política argumentando que nuestro estado no se ha adherido al sistema del IMSS Bienestar”, señaló la diputada.

Finalmente, mencionó que la no adhesión de Chihuahua a dicho sistema no implica que los chihuahuenses no merezcan una atención digna en esas instituciones.