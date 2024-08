Ciudad Juárez.- De enero a la fecha, la Secretaría de Salud Pública tiene registrados 86 casos de covid-19, de los cuales ya se han registrado 4 defunciones en la entidad, así lo dio a conocer el subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios.

La ciudad de Chihuahua es la que mayor número de contagios registra, con 34 casos, seguido de Ciudad Juárez con 18, Nuevo Casas Grandes con 10 y en el resto de la entidad, con uno a seis casos.

En cuanto a las hospitalizaciones, el especialista informó que de momento se registran dos casos en la ciudad de Chihuahua, uno en el Issste y otro en el Hospital General en la capital del estado.

Por otro lado, Rogelio Covarrubias Gil Lamadrid, director médico de la Zona Norte, informó que en Ciudad Juárez no se registran de momento hospitalizaciones, ni defunciones.

“Recuerden que las pruebas rápidas a veces se ofertan en farmacias y esos datos a veces no los reportan, pero oficialmente no tenemos casos internados, ni tenemos casos graves y debo ser muy puntual y reconocer las bondades que nos ha dado la vacunación, para que eso no suceda”, declaró Covarrubias.