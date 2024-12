Si pretenden asustar, se topan con los norteños y no nos dejamos: Álvarez

Chihuahua.- Daniela Álvarez Hernández, presidenta del PAN estatal, respaldó al senador Mario Vázquez Robles tras la agresión de la que fue objetos por sus símiles de Morena y dijo que si el oficialismo pretende asustar, se toparán con los norteños.

"Mario no está manco y si pretenden asustar a la gente, se topan con los norteños que no nos dejamos, no es el deber ser pero tampoco vamos a quedarnos callados o huir, si se tiene que responder, se responderá", adivirtió la lideresa albiazul.

Dijo que en el PAN, están orgullosos del trabajo del senador por Chihuahua y se pronunció por un debate de altura y el diálogo de las ideas, pero que si hay que llegar a estas situaciones, no huirán de ellas, pues también "pinta de cuerpo entero como en realidad son (los de Morena)".

Daniela Hernández también cuestionó el actuar de la fracción morenista, pues sostuvo que si así actúan en público "¿cómo actuarán en privado?", asegurando que ahí se da la respuesta del cambio del senador Miguel Ángel Yunes, a quien le habrían eliminado las órdenes de aprehensión a cambio de votar por la reforma al Poder Judicial.