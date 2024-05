Secuestran a coordinador de campaña de México Republicano en Guachochi

Chihuahua.- Mediante un comunicado, el partido México Republicano negó que el candidato a la Presidencia Municipal de Guachochi, Eduardo González, haya sido privado de la libertad.

Quien sufrió un secuestro exprés, fue Julio César García, coordinador de esa campaña, precisó la organización.

“En estos momentos me encuentro bien y no he tenido ningún tipo de problemas con nadie. Quien fue privado de la libertad por escasos 45 minutos fue mi coordinador de campaña, Julio César García. Esta situación se debió a una confusión, pero ambos nos encontramos sanos y salvos”, añadió el candidato García.

Durante las primeras horas de este día, un medio local de comunicación publicó que Eduardo González habría sido secuestrado en Hidalgo del Parral, pero el órgano político lo negó.

México Republicano aclaró que ningún otro candidato o candidata de su partido se encuentra privado de la libertad en este momento.