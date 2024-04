Se perderían 200 mil hectáreas por falta de lluvias en Chihuahua

Chihuahua.- Si las lluvias no se presentan en Chihuahua, particularmente en mayo y agosto, estarían perdiéndose hasta 200 mil hectáreas de cultivos temporaleros como el frijol criollo o la avena forrajera, dijo Jesús Emiliano García, líder de la Unión Campesina Democrática (UCD).

En caso de que las precipitaciones no se presenten en mayo, estarían perdiéndose 70 mil hectáreas de frijol criollo y habrán de esperarse para agosto en que, si llueve, podría salvarse la avena forrajera para alimentar al ganado, estrategia similar a la del año pasado.

Caso contrario, agregó Emiliano García, el caso de los agricultores por sistema de riego como los menores quienes están preparando sus tierras para el maíz o los manzaneros en la zona de Guerrero, quienes dependen de la capacidad de sus propios pozos para la actividad agrícola.

Destacó la inversión hecha por el Gobierno del Estado para fertilizantes, pero ante la expectativa de lluvia, los productores están renuentes a aceptarlo.

“El Gobierno Federal no tiene respuesta, tiene cuatro programas y de ahí no se mueve porque dice que la gente está contenta, pero con sus programas para los mayores que tienen que invertirlo en medicamentos y a los ganaderos no les sirve porque no compran medicamento ni alimento para sus animales”, dijo.

Emiliano García anunció que los productores estarán reuniéndose para definir si el próximo martes se manifiestan en las inmediaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en donde expondrán los cuerpos de vacas para que los funcionarios federales tengan un contacto con la realidad que vive el campo chihuahuense.