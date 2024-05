Vanessa Guzmán se defiende de quienes critican su estilo de vida como deportista

La actriz y deportista juarense Vanessa Guzmán reapareció ante las cámaras de Televisa en la Ciudad de México, lo que despertó rumores y la curiosidad de cientos de sus fans por el posible regreso de la famosa en proyectos de la pantalla chica. Durante el encuentro con los medios, Guzmán aprovechó también para hablar de su vida como deportista y defenderse de todos los haters que la critican por dedicarse a la actividad del fisicoculturismo.

“Es un día especial en muchos aspectos, y bueno yo siempre feliz, agradecida de estar por aquí de regreso y venimos a visitar, a platicar, a ver, y ojalá que muy pronto tengamos buenas noticias”, indicó la famosa ante las cámaras.

En cuanto a su prioridad entre el deporte y la actuación, Guzmán afirmó que su carrera como actriz sigue siendo una prioridad y no se ha retirado, sino que se ha dado un tiempo a la espera de un buen proyecto que la haga volver.

"Sigo dedicada también a esa parte, por supuesto siempre mi carrera como actriz va a ser mi prioridad y bueno, obviamente como siempre lo he declarado, no me he retirado, simplemente hemos estado un poquito más al margen, pendiente de un buen proyecto que me haga regresar y volver".

Sobre su vida como deportista, la actriz también anunció que volverá a someterse a un estricto régimen alimenticio y deportivo para una nueva competencia. En cuanto a su vida personal, Guzmán expresó que se siente plena, completa, enamorada de sus hijos y apoyándolos.

Respecto a las críticas en redes sociales sobre su cambio físico, Guzmán respondió:

"Al final del día uno no le va a dar gusto a nadie, pero como lo dije en un principio, mis sueños, mis ilusiones y mis metas son mías, no me baso en el qué dirán, no me baso ni marcar la persona que soy", por lo que destacó su práctica del fisicoculturismo para representar a México en el extranjero.