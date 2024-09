Sale de prisión exalcalde de San Francisco del Oro

Chihuahua.- Arturo Huerta Luévano, expresidente municipal de San Francisco del Oro, fue puesto en libertad por un juez de control en el Distrito Hidalgo, quien dictó el cambio de medida cautelar para que lleve su proceso en libertad.

Al exedil le atribuyen el presunto delito de uso ilegal de facultades y atribuciones en perjuicio del erario público por 6 millones 50 mil pesos, y por cuyos préstamos deberá pagar más de 14 millones de pesos.

Con el cambio de medida cautelar, Huerta Luévano no podrá salir de la entidad, no podrá entrar al municipio de San Francisco del Oro y no podrá tener contacto con las personas que son testigos en la carpeta de investigación.

Los hechos que se le atribuyen por el Ministerio Público indican que el detenido adquirió deuda pública por la cantidad antes dicha a través de la celebración de siete contratos de crédito, sin sujetarse a los procedimientos legales previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es decir, no obtuvo autorización del Ayuntamiento ni del Congreso del Estado, y omitió registrar la deuda como lo marcan las leyes vigentes.