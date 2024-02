Revocan medida cautelar impuesta por el IEE a Pérez Cuéllar

Chihuahua.- El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) resolvió medios de impugnación promovidos contra diversos acuerdos emitidos por el Secretario Ejecutivo y la Comisión de Quejas y Denuncias, ambos del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Uno de ellos fue el Procedimiento Especial Sancionador de clave PES-166/2023, promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, así como al Movimiento de Regeneración Nacional.

El PAN acusó a los entes por faltar a su deber de cuidado (culpa in vigilando), por presuntas conductas que pudieran constituir actos anticipados de precampaña y/o campaña, promoción personalizada, y uso indebido de recursos públicos.

Al respecto, el TEE determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas, al considerar esencialmente que, “respecto de los actos anticipados de precampaña y/o campaña, los elementos probatorios que obran en el expediente, no vencen o derrotan la presunción de inocencia del denunciado, generada a partir de su negativa de haber participado en los hechos denunciados, máxime de que no existe un llamado expreso al voto o en contra de una opción política”.

En el caso de la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, no se acreditó que la propaganda denunciada sea de carácter gubernamental, por lo tanto es inexistente la promoción personalizada. Además, no se utilizaron recursos públicos, materiales o humanos del Ayuntamiento por lo que no se configuró la infracción respectiva.

Respecto a la falta en su deber de cuidado (culpa in vigilando) atribuida a Morena, el TEE declaró inexistente dicha infracción, al no acreditarse las infracciones que se le imputaron al alcalde.